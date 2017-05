BARIŠIĆ BAŠ KAO ŠUSTAR: ‘To nije prosvjed već odlika demokracije, poticaj da reforma bude uspješna’

Ministar znanosti i obrazovanja Pavo Barišić govorio je danas o kurikularnoj reformi, komentiravši izjavu predsjednice Kolinde Grabar-Kitarović o toj temi.

Podsjetimo, predsjednica je jučer rekla da pozorno prati situaciju vezanu uz kurikularnu reformu, dodavši da reforma obrazovanja mora biti lišena bilo kakve politizacije, te da reformu treba provesti što hitnije i ne gubiti više vremena. Danas je Grabar-Kitarović pak predložila i neka konkretna rješenja za kurikularnu reformu.

KOLINDA: ‘Sve pozorno pratim… Reforma obrazovanja mora biti lišena bilo kakve politizacije’

PREDSJEDNICA IMA PRIJEDLOG ZA REFORMU ŠKOLSTVA: ‘Hrvatski jezik treba razdvojiti na bazični i advanced placement’



‘Počašćen sam da je predsjednica zainteresirana za reformu obrazovanja’

‘Ja sam toliko počašćen time da je predsjednica Republike zainteresirana za provedbu reforme obrazovanja. Mislim da u društvu u kojemu imamo toliko zanimanje i predsjednice Republike i predsjednika Vlade doista dobar znak da će ova reforma biti uspješna, a ja činim sve kao resorni ministar da dadem svoj prinos tome i doista sam impresioniran kolika je energija mnogih dionika koji su se uključili u reformu’, rekao je danas ministar Barišić, javlja N1.

Dodao je da bi mu bilo žao da neki u Stručnom povjerenstvu daju ostavke. Podsjetimo, to je najavio bivši ministar obrazovanja Vedran Mornar koji je rekao i da bi trebalo poništiti natječaj kojim je izabrana nova voditeljica i članovi Ekspertne radne skupine, jer je bio netransparentan. Barišić to opovrgava i kaže da je natječaj bio transparentan i da nema potrebe za njegovim poništenjem i dodaje: ‘Nitko nije nezamjenjiv. Vi znate izreku gdje su nezamjenjivi’.

Predsjednica je danas, između ostalog, govoreći o kurikularnoj reformi spomenula i kako bi hrvatski jezik trebalo podijeliti na dva dijela, osnovni i napredni. Barišić kaže da ne želi ulaziti u takve detalje, piše N1.

‘Za stručna pitanja dopustimo stručnjacima koji će u Ekspertnoj radnoj skupini raditi, koji će početi već idući tjedan sa svojim poslom, da se oni bave pitanjima hoće li hrvatski biti kao jedan ili kao dva predmeta. U svakom slučaju, ono što ja mogu reći načelno, iznimno je važno učenje hrvatskoga jezika. Materinji jezik, književnost je itekako značajna i tome trebamo dati veliko značenje, prije svega proučavanje europske, svjetske književnosti, ali i vlastite’, dodaje ministar obrazovanja.

‘To nije prosvjed nego odlika demokracije’

Kada je riječ o najavi novog prosvjeda naziva ‘Čekajući tramvaj zvan obrazovna reforma’, Barišić kaže da on to niti ne doživljava prosvjedom, već odlikom demokracije koja vuče društvo prema naprijed.

‘Ja to doživljavam kao nešto što svima nama donosi dodatne poticaje da reforma bude uspješna, svatko na svoj način. U jednom demokratskom društvu, kakvo je Hrvatska, s pluralističkim stajalištima, različitošću, uključivošću, kao što je, recimo, ovdje cijeli proces vođen s Posebnim stručnim povjerenstvom, u kojem imate predstavnike različitih orijentacija, to je nešto sasvim normalno. Imate različite poglede, ali društvo ide naprijed, pa to je odlika demokracije. Ja sam jedan od ljudi koji je predavao filozofiju demokracije kao predmet godinama i smatram da je to itekako prigoda da se kao društvo potvrdimo s pluralističkim stajalištima. Ako netko ima malo različito stajalište, pa to je bogatstvo za jedno društvo’, rekao je.

Taj će se prosvjed održati točno godinu dana nakon onog prošlogodišnjeg prosvjeda podrške cjelovitoj kurikularnoj reformi. Tadašnji je ministar obrazovanja Predrag Šustar dan uoči tog prosvjeda dao izjavu sličnu Barišićevoj, a prosvjed je nazvao – feštom.

‘Ja bih sutrašnju podršku proglasio feštom, baš feštom. To je fešta u kojoj treba uživati i ni na koji način manipulirati’, rekao je prošle godine Šustar.