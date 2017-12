BARBA RADE UJEDINIO ZADRANE: ‘Ova prekrasna duša od čovika poklanja 1500 sadnica maslina za pomoć oboljelima od raka – daj koliko možeš’

Prošle godine sadnice je poklanjao za invalide Domovinskog rata, a ove godine onima koji se suočavaju s najtežom dijagnozom

Barba Rade Babić u svom je Zadru nadaleko poznat po svojim hvalevrijednim akcijama u kojima se uvijek sjeti onih kojima je pomoć doista potrebna.

“Ova prekrasna duša od čovika poklanja 1500 sadnica maslina za pomoć bolnici za liječenje raka. Svaka donacija je dobrodošla i koliko možeš, daš i dobijes sadnicu!

Ma koja je to ljubav prema čovječanstvu i želja da pomogneš kad sa svojih 90 godina stojiš na ledari dok mladi non stop njurgaju kako nešto ne mogu. Kapa do poda!

Priča s tolikom strašću o svom radu i svojoj tradiciji dijeljenja sadnica. Prošle godine je podijelio čak 2500 sadnica!



Nažalost, kaže da mu novinari nisu htjeli doći jer im nije platio 😂 Bravo ekipa…bitno da se špica ovjekovječi. Dobrih ljudi, naravno ima i kad se skupimo, tko nam što može!”, napisala je jedna korisnica na Facebooku koju je oduševio pothvat barba Rade.

Lokalni mediji navode kako je on, inače, vlasnik rasadnika “Ruzinavi brod” te se da sadnice, od čijih će se donacija, sredstva donirati oboljelima od raka, mogu nabaviti kod parka Vruljica u Zadru ili kod zaobilaznice.

Prošle je godine Babić poklonio čak 2500 sadnica maslina s ciljem da pomogne invalidima Domovinskog rata. “Svaka donacija je dobrodošla i koliko možeš daš”, kratko je poručio.