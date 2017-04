SUČELJAVANJE: Bandić jedini nije došao, zakačile se Esih i Mrak Taritaš: ‘Jesu li zahodske četke uistinu koštale 200 kuna?’

Četvorica kandidata za gradonačelnika i tri kandidatkinje za gradonačelnicu Zagreba, ali ne i aktualni gradonačelnik Milan Bandić, gostovali su u HRT-ovoj emisiji Otvoreno pričajući o tome što bi napravili kada bi došli na čelo glavnog grada.

Nezavisna kandidatkinja Bruna Esih dovela se u položaj da i kao kandidatkinja na komunalnim izborima mora odgovarati na pitanje o promjeni imena Trga maršala Tita. Tako je i u Otvorenom kazala da ona tu temu uopće ne forsira u lokalnoj kampanji već da je novinari pitaju za to.

Novinari forsiraju Esih da govori o Titu

Pozvala je i ostale kandidate da se izjasne o tome, na što joj je kandidat HDZ-a Drago Prgomet rekao da se Gradski odbor HDZ-a odredio o tome kada je podnio zahtjev za promjenom imena Trga maršala Tita.

Kandidatkinja HNS-a koju podržava i SDP, Anka Mrak Taritaš, govoreći o prosvjedu žitelja Trnjanske Savice protiv betonizacije tamošnjeg parka, smatar da je taj slučaj “majka svih problema” u Zagrebu. Pritom je, služeći se sportskim rječnikom, kazala da je Cvjetni trg bio prvo poluvrijeme, Britanski trg druga, dok je izgradnja parka na Savici – sudačka nadoknada vremena.



“Zagreb je europska prijestolnica smeća”

Za Tomislava Tomaševića, kandidata političke platforme “Zagreb je naš”, problem odlaganja otpada je jedna od glavnih tema.

“Zagreb je prema izvješću Europske komisije zadnji grad Europske unije po odvojenom prikupljanju otpada. Zagreb je europska prijestolnica smeća”, kazao je Tomašević koji smatra da je nužno zatvaranje Jakuševca.

I drugi kandidati su pitanje otpada istaknuli u prvi plan. Ivan Lovrinović, saborski zastupnik i kandidat stranaka Jedina opcija i Živi zid, kazao je da mu je žao što se ne govori o novoj tehnologiji – ultra visokotemperaturnoj hidrolizi. Mrak Taritaš je naglasila da se i razvrstani otpad često naposljetku ubacuje u jedan te isti kamion koji ide na Jakuševac, dok se nezavisna kandidatkinja Sandra Švaljek zalaže za kružnu ekonomiju, pri čemu se 80 posto otpada može iskoristiti kao sirovina čime bi tek manji dio završavao na Jakuševcu. Esih smatra da Jakuševac nije samo ekološki nego i etički problem jer svjedoči o odnosu prema čovjeku i prirodi. Kandidat Mosta Marko Sladoljev rekao je kako ne bi volio da problem gospodarenja otpadom završi kao i problem s razdjelnicima.

“Dragi Zagrepčani, mi smo u banani”

Nakon otpada, velik problem Zagreba je i promet. Sladoljev je kazao kako Most u programu ima izgradnju Jarunskog mosta za čiju bi se gradnju sredstva mogla dobiti iz EU-ovih fondova, a njime bi bio riješen problem gužvi u gradu. Ako postane gradonačelnik, Sladoljev bi najprije ukinuo naknade vijećnicima u mjesnim odborima. Njih 1400 primaju naknade, a ne odlučuju ni o čemu, kaže.

Lovrinović je upozorio na podatke o prezaduženosti grada o kojima se ne govori.

“Ukupni krediti i obveznice samo Zagrebačkog holdinga iznose 5,3 milijarde kuna. Tko će to vratiti”, zapitao se Lovrinović i poručio: “Dragi Zagrepčani, mi smo u banani!”

Prva točka njegova programa je ozdraviti gradske financije, a smatra i da treba donijeti svojevrsni lex Holding.

Esih i Mrak Taritaš ‘dokačile’ se oko WC-četki

Švaljek je kazala kako su svi svjedočili razlici upravljanja gradom u vrijeme kada je ona mijenjala Bandića, ali da je to činila bez pompe i samopromocije, a uz dobro funkcioniranje. Istaknula je i da je tada provela prvi i jedini natječaj za Upravu Zagrebačkog holdinga, a na upit o zaposlenju njezina supruga u Gradu, kazala je da je on ondje radio dva mjeseca te da su shvatili kako je to pogrešno.

Mrak Taritaš smatra da je najvažnije promijeniti način upravljanja gradom, dok Drago Prgomet ističe kako je Zagreb jedini grad u Europi koji svoje mostove, fasade i prometnice gradi iz budžeta, iako na raspolaganju ima 970 milijuna kuna iz EU-ovih fondova. Prgomet u svome programu ima izgradnju dječje bolnice i osiguravanje standarda u dječjim vrtićima. Esih bi, pak, uvela moratorij na gradnju fontana te smatra da je Zagrebu potrebna posve nova ekipa koja će gradom upravljati “stručno, zakonito i nacionalno”. Na kraju je Esih “podbola” Mrak Taritaš zbog navodne afere oko obnove kuća u Gunji u vrijeme dok je ova bila ministrica graditeljstva. Esih je zanimalo jesu li zahodske četke u obnovljenim kućama u Gunji doista koštale 200 kuna po komadu. Mrak Taritaš joj je odgovorila da četke uopće nisu bile ispostavljane u sklopu obnove tamošnjih kuća.

