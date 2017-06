BANDIĆEVI PREGOVORI ZA GRAD: HDZ traži 4 gradska ureda i promjene u Holdingu, Hasanbegović bi mijenjao imena ulica

Iako je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić okupio većinu koju, uz njegove, čine HDZ-ovi i zastupnici nezavisne Brune Esih, Gradska skupština neće se konstituirati u četvrtak nego u idućih 15-ak dana jer će se dotad voditi pregovori HDZ-a, ali i nezavisnih zastupnika Brune Esih.

Dogovorili su to jučer nakon dvije runde razgovora HDZ-ovi pregovarači Andrija Mikulić i Drago Prgomet s Bandićevim suradnicima. HDZ će u pregovorima s Bandićem, uz ispunjavanje svojih projekata iz kampanje, tražiti poziciju predsjednika Skupštine (koja bi mogla pripasti Mikuliću, šefu zagrebačkog HDZ-a), tri do četiri gradska ureda (za financije, zdravstvo, obrazovanje…), ali i pozicije u tijelima Holdinga, kao i restrukturiranje tog gradskog komunalnog diva tako da se ta tvrtka svede na šest podružnica, piše Večernji list.

BANDIĆ PREDLOŽIO NOVO IME TRGA MARŠALA TITA, ESIH ODUŠEVLJENA: ‘Nadomak smo velike promjene koju pozdravljam’

U taboru Esih i Hasanbegović, pak, tvrde kako dogovor oko predsjednika Skupštine još nije postignut te da će oni inzistirati da ono pripadne njima.



No, pregovore prati i nekoliko spekulacija, a te su da bi mjesto šefa Skupštine trebalo pripasti Andriji Mikuliću te da Gradska organizacija HDZ-a, unatoč dosadašnjim najavama zbog loših izbornih rezultata ipak neće biti raspuštena.

No jednako tako pojavila se i informacija da će Mikulić, koji je radio u rudarskoj inspekciji, navodno mogao postati glavni državni inspektor nakon što ministrica Dalić objedini inspekcijske službe u gospodarstvu. Time bi se, ostvari li se to, otvorio prostor za izbor novog šefa zagrebačkog HDZ-a i Skupštine.

Kako piše Jutarnji list, resor kulture trebala dobiti neovisna Ana Lederer, a osim tog pročelničkog mjesta, Zlatko Hasanbegović navodno želi mjesto predsjednika skupštinskog Odbora za imenovanje naselja, ulica i trgova. Radi se o odboru s pet članova koji raspravlja i glasuje o prijedlozima za imenovanje ili preimenovanje ulica i trgova. Ako se prijedlog usvoji, tada ide kao točka dnevnog reda na Skupštinu i o njemu glasaju gradski zastupnici.

Jučer se pojavila informacija kako bi Hasanbegovićeva stranka išla u mijenjanje imena Masarykove ulice u centru Zagreba.

Sam Hasanbegović navode o Uredu za kulturu kao i o preimenovanju Masarykove ulice oštro opovrgava.

“Kao prvo, nikome unaprijed nije zajamčeno ni jedno mjesto i o svemu će se razgovarati. To svima mora biti jasno. Što se tiče imena ulica, mnogo je ulica u Zagrebu koje su iz moje vizure problematične. No Skupština ne postoji da bi se ispunjavala moja osobna volja. O tome se nije i neće razgovarati. Ne znam odakle priča o Masarykovoj, no kad već netko o tome priča, podsjetit ću ga da je to pitanje u Skupštini prvi pokrenuo HDZ-ov zastupnik, akademik Ranko Marinković“, kaže Hasanbegović.