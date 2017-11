BANDIĆEVE PAPUČE STIGLE U VRTIĆE: Tete na mukama: ‘Kako će 25 trogodišnjaka znati koje su čije?’

Nakon više od osam mjeseci od najave i dva mjeseca od početka nove pedagoške godine u zagrebačke dječje vrtiće počele su pristizati papuče koje je gradonačelnik Milan Bandić obećao krajem prošle zime uz uniforme za školarce. Osim što papuče teške tri milijuna kuna kasne, iskrsnuli su brojni drugi problemi o kojima je progovorila odgajateljica u jednom gradskom vrtiću.

Teta je otkrila kako je problem prije svega nastao u tome što su se od ožujka, kada su djeci hitro morale izmjeriti noge, brojne stavri promijenile.

“Vrtićke skupine se rasformiraju, djeca se ispisuju, upisuju i, gle čuda, ne raste svima noga jednakom brzinom”, kaže za tportal dodajući kako neka od djece kojima su u dva dana morale izmjeriti veličinu noge više nisu u istoj skupini, neka nisu ni u tom vrtiću, a nekoj je, pak, noga narasla više od jednog broja pa su im naručene papuče premale. Tako sada kaže tete moraju roditeljima pojašnjavati zašto njihova djeca nisu na vrijeme dobila papuče dok drugim moraju obrazložiti zašto njihova djeca nisu dobila papuče.

Pomutnja s brojevima i bojama

Uz to, napominje da bi došlo do potpunog kaosa kada bi sva od 25-30 djece, koliko ih je u skupini, obula baš te papuče dobivene od Grada. Naime one dolaze u tri boje, crvenoj, bijeloj i plavoj, s tim da su recimo crvene u brojevima 26, 27 i 28, plave za 29, 30 i 31…



“Po njihovoj ideji, cijela skupina od 20 ili 30 djece imala bi istu boju papuča, jer ako pretpostavimo da je razlika u dobi djece u skupini godinu do dvije, uglavnom imaju i slične veličine noge. Zamislite sada grupu djece od tri godine – svi imaju iste papuče, pa ti znaj koje su čije!”, ogorčeno govori.

ZABRINUTI OTAC ZA NET.HR OTKRIO UŽAS U ZAGREBAČKOM VRTIĆU: ‘Kišnica curi kroz zidove u prostor gdje su djeca, ali to nije najopasniji detalj…’

Je li to baš prioritet?

Božica Žilić, predsjednica resornog Sindikata obrazovanja, medija i kulture Hrvatske, za tportal kaže da papuče do četvrtka nisu stigle u sve vrtiće. Ideju kao takvu pozdravlja, no pita se jesu li besplatne papuče doista prve na listi potreba vrtića u Zagrebu.

Nije tajna to da su mnoge vrtićke zgrade dotrajale, igrališta su u lošem stanju, nedostaje potrošnog materijala, a o didaktičkim igračkama da ne govorimo.

“Svaka inicijativa koja ide u smjeru da poboljša nešto je dobra, no je li ovo zaista prioritet? Mi smo još 2015. inicirali ulaganje u objekte i više didaktike”, napominje i dodaje da su se dodatno umanjila predviđena kapitalna ulaganja u vrtićke objekte, od kojih su mnogi stari i 40 godina i nisu u dobrom stanju te da je na tom polju potrebno dosta ulaganja.