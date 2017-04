BANDIĆEVAC IZBAČEN IZ SDP-a OPTUŽUJE HNS-ovku: ‘Troškovi obnove stambenih objekata dvostruko su veći od stvarnih’

Načelnik Općine Gunja Hrvoje Lucić izjavio je danas na konferenciji za medije kako od DORH-a i drugih nadležnih institucija u Hrvatskoj očekuje da se ispitaju troškovi obnove stambenih objekata u Gunji, piše Večernji list.

Sumnjalo se u njega pa angažirao sudskog vještaka

Lucić je naglasio kako je radi brojnih upita mještana ali i sumnji u njega i Općinu angažiran stalni sudski vještak za graditeljstvo i procjenu nekretnina ING Ekspert d.o.o. iz Zagreba za procjenu vrijednosti troškova građenja.



“Sudski je vještak utvrdio da su stvarni troškovi gradnje kuća nakon poplave u Gunji iznosili 6.800 kuna po metru četvornom s uključenim porezom na dodanu vrijednost, odnosno s cjelokupnom projektnom dokumentacijom 6.940 kuna po metru četvornom. Gradnju tih istih objekata Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja platilo je čak 12.750 kuna po četvornom metru što je odobrila tadašnja ministrica Anka Mrak Taritaš“, rekao je Lucić.

Nikada mu nije dostavjena dokumentacija

U nalazu vještaka navodi se kako je mišljenje izdano bez pregleda unutarnjih dijelova zgrade i bez uvida u projektnu dokumentaciju. Lucić je izjavio kako je i osobno u više navrata ukazivao na brojne nelogičnosti u obnovi pa čak i tražio uvid u troškovnike ali da niti njemu niti Općini podaci nikada nisu dostavljeni.

Nisu čak dobili niti informaciju koliko je precizno kuća obnovljeno niti koliko ih je građeno iz temelja. Lucić tvrdi da sve te podatke posjeduju u ministarstvu ali da oni nikada nisu došli u poplavljena područja.

“Moja je greška što sam to tražio usmeno. Čak i ljudi kojima su građene ili obnovljene kuće nisu dobili uvid u troškovnik. Na svakom obnovljenom kvadratu pojavljuje se razlika od 5.810 kuna za što je odgovorna isključivo bivša ministrica Mrak Taritaš jer ona je ta koja je sve držala pod kontrolom i o svemu je odlučivala”, izjavio je načelnik općine.

‘KROZ RUPE NA ZIDU ULAZE MI ZMIJE I MIŠEVI’: Baka (73) i dalje živi u šupi u dvorištu, a od poplava su prošle čak dvije godine

Tijekom obnove uočeni brojni propusti

Rekao je još kako su tijekom obove Gunje uočeni brojni propusti, kao i nekvalitetno objavljeni radovi. Spominjao je nekvalitetne materijale, neprijavljene radnike, kako se neke tvrtke nisu ni pojavile već su slale podizvođače.

“Upozorio sam i na to bivšu ministricu ali mi je samo rekla da o radnicima na crno mogu izvijestiti ministra Mrsića ali da će tada obnova trajati godinu dana duže. Kada god sam tražio uvid u troškovnik govoreno mi je da će mi dostaviti ali oni nikada nisu došli do Općine niti do mene, kaže Lucić koji sada očekuje žurnu reakciju DORH-a.

Podsjetio je i na kopanje septičkih jama u Gunji koje je ministarstvo plaćalo 60.000 kuna.

Na novinarski upit zašto baš sada, pred lokalne izbore izlazi u javnost s tim podacima, Lucić je pojasnio kako mu već tjednima mještani upućuju razna pitanja i prigovore, a da je nalaz sudskog vještaka tek stigao. Inače, Lucić je u vrijeme poplava bio član SDP-a da bi nešto poslije bio izbačen iz stranke. Tada je prešao u stranku Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti.