BANDIĆ ZAOŠTRIO ODNOSE S ESIH I HASANBEGOVIĆEM: ‘Kvazidesničarima poruka da ne izdaju Tuđmana, i on je bio antifašist’

‘Da nije bilo antifašističke borbe i da nismo ’45. bili na strani pobjedničke koalicije, mi ne bi ovdje stajali’, izjavio je Bandić odašiljući poruku desničarima. Pritom je kazao kako je spreman i na na nove izbore za gradske zastupnike.

Iako vrijednosti antifašizma nitko ne osporava, uoči još jednog Dana anifašističke borbe može se slobodno reći da su one opet predmet sukoba u glavnome gradu. Točnije, novoizabrani stari gradonačelnik Milan Bandić za većinu u Skupštini treba potporu i još nekih zastupnika, među njima i onih pet Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića koji traže promjenu imena Trga maršala Tita.

ESIH I HASANBEGOVIĆ POSLALI OTVORENO PISMO PLENKOVIĆU: ‘Nedopustivo je da ijedan trg nosi ime jugoslavenskog diktatora’

No, Bandić je odlučio to pitanje prepustiti građanima, a referendum s pitanjem o imenu trga spreman je i nalazi se u ladici. Na izjave Esih i Hasanbegovića jedno vrijeme nije želio reagirati, no danas je izvukao jače oružje.



“Da nije bilo antifašističke borbe i da nismo ’45. bili na strani pobjedničke koalicije, mi ne bi ovdje stajali. I predsjednik Tuđman je bio antifašist. I kvazidesničarima poruka da ne izdaju Tuđmana i branitelje, oni su ipak nazaslužniji za Hrvatsku neovisnu i demokratsku”, kazao je Bandić, a na pitanje je li to poruka Esih i Hasanbegoviću odgovorio je: “Ja govorim svima.”

Poslao je poruku. Naime, gradonačelnik grada ‘pada’ tek ako mu ‘padne’ proračun. A ako se ne konstituira Skupština u zakonskom roku od 90 dana, Bandić najavljuje nove izbore za gradske zastupnike, piše RTL.