BANDIĆ UVODI NAPLATU PARKIRANJA U CIJELOM ZAGREBU! ‘Ne možemo imati građane prvog i drugog reda’

Zagrebačka Gradska uprava planira uvesti naplatu parkiranja u cijelom gradu.

Gradonačelnik Milan Bandić pokušao je objasniti logiku iza ovakvog prijedloga:

“U cijelom gradu uvedemo parkiranje sa simboličnim cijenama s popustima i popularnim kartama za naše sugrađane. Oni koji kupuju garaže i investiraju 30 godina unaprijed u parkirno mjesto i oni koji nisu kupili garaže, a parkiraju na javnim površinama da budu ravnopravni. Ne možemo imati građane prvog i drugog reda”, rekao je zagrebački gradonačelnik za Mediaservis.

Milan Bandić je nastavio pojašnjavati kako sva parkirališna mjesta u Zagrebu koštaju grad Zagreb, koji ih održava.



“Da ne govorim o čišćenju snijega i javnih prostora. To je javni prostor grada i treba napraviti reda s povlaštenim cijenama za građane”, rekao je Bandić.

Tu nije kraj novostima. ZET planira uvesti nove cijene karte. Uvela bi se karta za šest kuna za sat vremena vožnje, a ukinula bi se ona od 10 kuna. Razlog je pad prihoda ZET-a nakon što je početkom godine, a uoči lokalnih izbora, uvedena polusatna karta za četiri kune.

“Mi ćemo do konca tjedna izići s tom informacijom. Kada smo uveli kartu od 4 kune to je bio probni rok kako će to funkcionirati. Nije problem samo tih 18 milijuna kuna koje smo ubrali manje u ovih šest mjeseci, nego je problem u tome da nađemo pravi optimum intervala od 4 do 10 kuna”, rekao je Bandić.

Gradonačelnik nije pojasnio hoće li se pri tome ukinuti tramvajska karta od četiri kune, koja je postala veliki hit među Zagrepčanima.