BANDIĆ TVRDI DA NEMA POJMA NI O ČEMU: ‘Čekaj, jesam li ja bedast ili vi mene zafrkavate? Pa ja stvarno nemam veze’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je danas novinarima da nema pojma i stvarno nema veze ni s čim u vezi s konstituiranjem zagrebačke Gradske skupštine i sporazumom o suradnji koji je njegova stranka Bandić Milan 365 – Stranka rada i solidarnosti i partneri potpisala s HDZ-om i strankom Bruna Esih – Zlatko Hasanbegović: Neovisni za Hrvatsku, podsjećajući da on nije predsjednik gradske organizacije svoje stranke.

“Ništa oko Skupštine ja nemam pojma. Čekaj, jesam li ja bedast ili vi mene zafrkavate? Pa ja stvarno nemam veze. Prvo, to je grad. Ja sam predsjednik stranke, nisam predsjednik gradske organizacije. To politički nema veze. Drugo, ja sam izabran, građani su me izabrali. Nisam ja premijer da me bira Sabor. Ja sam izabran i želim Skupštini da se što prije konstituira. Je li se konstituirala? Je”, rekao je Bandić novinarima u stanci konstituirajuće sjednice Gradske skupštine.

Dodao je neka se nakon što su izabrani predsjednik i potpredsjednici Gradske skupštine izaberu i odbori “da idemo delati”.

Na tvrdnju novinara da je uz to što je gradonačelnik i predsjednik stranke, Bandić je odgovorio da jest na državnoj razini, ali nije predsjednik gradske organizacije.

Na pitanje znači li to da u tome nije sudjelovao, Bandić je odgovorio kako o tome nema pojma.

Na pitanje je li bio u posjetu kod Branka Lustiga, koji danas nije došao na konstituirajuću sjednicu, Bandić je odgovorio da je Lustig njegov prijatelj bio i ostao. “On je meni k’o drugi otac”, poručio je zagrebački gradonačelnik Milan Bandić.

Za Lustigova zamjenika određen je Vjekoslav Jeleč.