BANDIĆ SE RAZLJUTIO, SMANJUJE PLAĆE U HOLDINGU: ‘Neka više rade, a manje se slikaju… Oni nisu manekeni’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je da pod cijenu ‘svoje abdikacije’ neće odustati od promjene kolektivnog ugovora za radnike Zagrebačkog holdinga, jer dok je on gradonačelnik neće dopustiti da ljudi u Gradskoj upravi imaju regres i božićnicu 2.500 kuna, do neoporezivog dijela, a u Holdingu se ‘bahate sa 7000 kuna’.

Čelnici četiriju najvećih sindikata Zagrebačkog holdinga ranije danas su na konferenciji za novinare najavili da će podnijeti tužbe zbog, kako su naveli, samovolje gradonačelnika Bandića koji im je kršeći odredbe važećeg Kolektivnog ugovora (KU), smanjio božićnice s 2885 na 1250 kuna.

Zagrebački gradonačelnik je na pitanje novinara o tome najavio da će 15. siječnja u 9,30 sati održati sastanak sa sindikatima Gradske uprave, a 19. siječnja u 9 sati sa sindikatima Zagrebačkog holdinga.



“A ljudima u Holdingu bih poručio da više rade, a da manje organiziraju pressice i manje se slikaju jer da to rade kod privatnika, to bi radili samo jednom… Oni nisu manekeni, nego djelatnici gradskih službi koji imaju plaću 30 posto više nego bilo koji grad u Republici Hrvatskoj. To moraju biti svjesni toga. To se odnosi i na mene, i bilo bi i meni bolje da se manje slikam, a da više delam, a njima isto tako”, rekao je Bandić.

Poručio je da je partner sa sindikatima jer bez socijalnog mira nema napretka.

Uštede

“Ali morate znati da će biti na stolu još nešto. Mi smo smanjili plaće 10 posto do koeficijenta četiri. Danas je iz Ureda za financije otišao moj Naputak o uštedama od pet posto na svim razinama Gradske uprave i trgovačkih društava, a do konca tjedna će otići sljedeći Naputak o smanjenju plaća svima do limita prosječne plaće u gradu Zagrebu”, kazao je Bandić.

Ustvrdio je da oko tog donjeg cenzusa ‘još nije na čistu što napraviti. Pet posto svima, pa neka organiziraju pressice i na tu temu, pet posto dolje, dodao je.

Bandić je istaknuo da po KU djelatnici Gradske uprave, njih 11.000, prima 2500 kuna božićnicu i regres, a po KU Holdinga primaju 6900. “A oni rade u istom gradu, isti posao. Postavlja se pitanje etike i morala. Pa pitajte te ljude – gdje im je etika i moral?”, kazao je Bandić.

Na pitanje zašto onda nije ranije promijenio KU, rekao je da je znao ranije, onda bi to ranije promijenio.

“Kada sam doznao, povukao sam potez i pod cijenu moje abdikacije neću odustati od toga jer nema radnika drugog i prvog reda u Gradu, ima samo prvog reda”, kazao je.

Objasnio je da svi u Gradu moraju imati istu božićnicu i regres, te upitao što je s onim ljudima koji je nemaju ili je imaju u iznosu od 200 kuna. Rekao je da se ‘mora korespondirati s vremenom i s drugim ljudima jer Grad Zagreb nije izolirani otok’. Istaknuo je i da djelatnici Grada Zagreba imaju 30 posto u prosjeku veću plaću nego bilo koji grad u Hrvatskoj.

“A što mislite da tražimo da vrate sve ono do kad su probili plafon od 2500 kuna do sedam (tisuća). Kako bi bilo da tužimo da oni to vrate. Ne tražimo da vrate ono što je isplaćeno, nego da dijele sudbinu ljudi koji rade u Gradu svi zajedno”, rekao je Bandić.

Kaže da želi ravnopravnost

Poručio je kako neće dopustiti, dok je gradonačelnik, da ljudi u Gradskoj upravi imaju regres i božićnicu 2500 kuna, do neoporezivog dijela, a ovi u Holdingu se ‘bahate sa 7000 kuna’.

“Ne može čovjek u Gradu koji radi na Trgu Stjepana Radića u kancelariji kao i preko puta Miramarske imati duplo manji ili 120 posto manji regres i božićnicu. A za otežane uvjete privređivanja imaju dodatak. Radi se o 24.000 ljudi koji grizu kruh i žive od proračuna Grada Zagreba, od građana Zagreba”, rekao je Bandić, dodavši kako “ovo nije privatna firma da može dijeliti kako kome paše”, nego da mora biti “korektan prema ljudima i solidaran i pravedan”.

Pitao je novinare zašto nisu pitali one koji traže 3800 kuna natrag kako im nije neugodno ovih pet godina što primaju više nego duplo, a sjede preko puta jedni drugih.

Na novinarski upit i konstataciju da će ga to sigurno koštati više, jer je riječ o KU koji je pravni akt, s obzirom da su sindikati najavili tužbe, gradonačelnik Bandić je rekao kako će ga koštati, ali pet posto smanjenja plaće će nadoknaditi taj gubitak.

Promjena Temeljnog kolektivnog ugovora

Također je najavio da će promijeniti taj Temeljni kolektivni ugovor. “Oni će tužiti i opet život ide dalje”, rekao je Bandić. Istaknuo je i da vozač u ZET-u ima neto plaću između 8000 i 9000 kuna.

Na pitanje je li upitno održavanje Eura u Areni, Bandić je rekao da je sutra u 13 sati organizirao konferenciju za novinare vezano uz temu održavanja Eura u Areni.