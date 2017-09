BANDIĆ POVLAČI PRIJEDLOG O NOGOMETNOM KAMPU: ‘Vjerojatno neću dozvoliti kao strastveni trkač, supermaratonac, da se ostane bez atletske staze’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je u utorak da će s dnevnog reda iduće sjednice Gradske skupštine povući svoj prijedlog za ulaganje u kamp Hrvatskog nogometnog saveza na Sveticama te će tu točku ponovno uputiti na skupštinsku sjednicu u studenome nakon što se sva nejasna pitanja pojasne predsjednicima klubova zastupnika.

“Pitanje kampa Hrvatskog nogometnog saveza ćemo diskutirati najprije, još jednom, na predsjedništvu klubova svih zastupnika u Gradskoj skupštini kod predsjednika (Gradske skupštine Andrije) Mikulića kada on sazove predsjednike svih klubova. Tako sam s njim dogovorio i da se odgovori na pitanja koja su još nejasna oko nogometnog kampa Hrvatskoj nogometnog saveza na Sveticama”, rekao je Milan Bandić na pitanje novinara što će se graditi na Sveticama, odnosno što neće te hoće li atletičari tamo ostati bez dvorane.

Bandić je rekao da to nije njegov privatni projekt ni predsjednika Gradske skupštine Andrije Mikulića (HDZ), a niti bilo kojeg predsjednika kluba, već “projekt koji će odrediti sudbinu i nogometnog kampa i atletike i Sportsko-rekreacijskog centra na Sveticama”.



Poručio je da samo može reći da će inzistirati da se s projektom krene što prije. “Kao u Rimu, neka tri dana zasjedaju, neka pitaju što ih god volja i dobiju odgovore na pitanja i nakon toga ću uputiti ponovno prijedlog na Skupštinu u 11. mjesecu, a za sada ću tu točku povući”, istaknuo je Bandić. Rekao je da su mu jutros nakon analize, njegove suradnice, rekle da je “bilo određenih šumova na vezi, nerazumijevanja i na odborima upita na koje nisu dobili adekvatne odgovore”.

Kazao je da će pročelnici Gradskog ureda za obrazovanje, kulturu i sport te Gradskog ureda za strategijsko planiranje i razvoj grada, Ivica Lovrić i Sanja Jerković zajedno s predstavnicima Hrvatskog nogometnog saveza sjesti u Gradsku skupštinu s predsjednicima klubova i dok ne usuglase stavove neće ići na dnevni red Skupštine.

“Kad usuglase stavove, ići će na dnevni red Skupštine. To je moj stav”, istaknuo je Bandić. “Što se mene tiče, to je odgađanje od mjesec dana i neće se ništa dogoditi. Ako čeka 100 godina da se napravi taj nogometni kamp pa može još mjesec dana da se usuglase stavovi. Uvjeren sam da će se nakon tog usuglašavanja stavova to usvojiti”, rekao je Bandić.

Kazao je i kako ne želi govoriti ni o atletskoj dvorani na Zagrebačkom velesajmu niti o atletskoj stazi u Grani Klaki, kao ni o atletskoj stazi u Maksimiru. “Sve to tamo lijepo piše, ali to će biti predmet rasprave predsjednika klubova, HNS-a i naših ovdje ljudi zaduženih za planiranje”, rekao je Bandić.

Na pitanje novinara znači li to da u konačnici atletika neće biti na Sveticama, nego na tim lokacijama koje je naveo, Bandić je odgovorio da se nada da će ta rasprava i prezentacija u Gradskoj skupštini biti otvorena za javnost pa će onda novinari dobiti odgovore u detalje. Bandić je rekao i da je on ljubitelj atletike i da trči. “Pa nemojte gradonačelniku uzimati njegovu ljubav. Vjerojatno ja neću dozvoliti kao strastveni trkač, maratonac, supermaratonac, da se ostane bez atletske staze, bilo gdje pa to bilo i na Sveticama”, istaknuo je.

Podsjetio je da su na Zagrebačkom velesajmu poodmakli radovi i da će uskoro otvoriti atletsku dvoranu. “A kad malo dignemo krov i preprojektiramo, onda će se moći najveća natjecanja tamo održati. Ona će se moći već sada održavati, atletska natjecanja u Zagrebu, u zatvorenoj dvorani, osim skoka s motkom, kojega ćemo riješiti iduće godine kada dignemo za četiri metra strop u jednom dijelu te dvorane. Ja s tim spavam, ja s tim liježem i dižem se, s tom atletskom dvoranom. Bez brige budite. Čuvamo rekreacijski sadržaj građana, atletičara na Sveticama, ali nećemo ničim, ništa napraviti da ne umanjimo i ljubav nogometa i Hrvatskog nogometnog saveza da investiraju zajedno sa lovom UEFA-e u taj prostor koji je sada sablazan”, istaknuo je Bandić.

