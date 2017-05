BANDIĆ: ‘Ponosan sam na optužnicu za aferu Štandovi, a ljudi će me nakon izbora moliti da napravim park na Savici’

Milan Bandić uoči lokalnih izbora dao je intervju za Media servis u kojem je progovorio o svojem narušenom zdravlju, motivima za ponovnu kandidaturu, političkim suparnicima te o državnom vrhu.

Kako kaže Bandić sam za sebe, on radi 16 sati dnevno, a spava tek pet sati. Tvrdi kako mu je to dovoljno jer spava snom pravednika.

Na Praznik rada, nakon što je dizao lonac s grahom u Maksimiru, zbog bruha je završio na operaciji. Javnost je podijeljena – neki su se požalili da je gradonačelnik u povlaštenom položaju pa ne mora čekati operaciju, dok su neki kazali kako je sve pomnno isplanirao kako bi izbjegao čitanje optužnice za slučaj Štandovi.

Bandić je na tu kritiku odgovorio.



Ponosan je na optužnicu za aferu Štandovi

‘Što se tiče štandova ja sam ponosan na tu optužnicu, prema tome to pada u vodu, a što se tiče drugih špekulacija, dabogda se to njima dogodilo što se meni dogodilo. To je ne samo neodgovorno i neozbiljno već i neukusno, a na neukusne stvari ne želim ništa odgovarati osim da se i njima to dogodi pa da osjete kako to je, ali ipak ja im želim sve najbolje’, kazao je Bandić.

Sveprisutni gradonačelnik pojavio se jučer na polaganju vijenaca na Mirogoju, povodom 72. obljetnice oslobođenja Zagreba i Hrvatske od fašizma te u povodu dana Europe. Nitko iz državnog vrha se nije pojavio, a Bandić im je to zamjerio.

‘I Tuđman bi im zamjerio’

‘To bi im i Tuđman zamjerio. Jer on je svjedok tih vremena uz generala Šunjaru koji je još jedini živ. Prvi hrvatski predsjednik Tuđman bi im prvi zamjerio što to nisu došli obilježiti. Hrvatska počiva na tri stupa, pozitivnim stečevinama hrvatske ljevice i antifašizma, na nauci braće Radić i državotvornom pokretu dr. Ante Starčevića. To su tri stupa koja u Ustavu točno definiraju kako je Hrvatska nastala i kakva je sljednica. To je svima jasno, a kome nije ne treba im to ni obrazlagati’, tvrdi Bandić.

Komentirao je i slučaj parka na Savici, u kojem već tjednima traje drama zbog betonizacije parka. Stanovnici Savice ne žele da se uništi livada, a radovi su trenutni na pauzi. Grad je proveo anketu, a aktivisti peticiju, no listu s 1200 potpisa koju su aktivisti prošlog zedna donijeli u gradsku upravu, Bandić ne priznaje.

‘Ljudi će me moliti da tamo bude park’

‘Imali smo izjašanjavanje 12 sati. 700 ljudi je ZA park, a 100 PROTIV, u demokraciji je to sasvim dovoljno. Ništa neću raditi tamo dok ne bude stvar sazrijela, a to znači poslije izbora ljudi će moliti tamo da bude park, a ovi ‘antibirokratska revolucija’ će nestati, to su ljudi koji nemaju veze sa Savicom, to je pokazalo i izjašnjavanje ljudi’, kaže Bandić.

Za sutra je najavljen prosvjed sindikata obrazovanja, medija i kulture zbog optužbi odgajateljica za sustavni mobing u gradskim dječjim vrtićima. O dječjem vrtiću Remetinec najviše se pričalo, kao i o smjeni ravnateljice Merice Matijević. Milan Bandić tvrdi kako se jutros sastao s odvjetnikom zlostavljanih odgajateljica.

‘Odluka je donesena. Sutra će se sazvati Upravno vijeće, razriješit će se ravnateljica i imenovat će se v.d. ravnatelj vrtića na njihov prijedlog dok ne budemo raspisali natječaj i izabrali novog ravnatelja vrtića’, rekao je gradonačelnik.

Ako ne osvoji novi mandat, odmarat će u Saboru

Na pitanje što će ukoliko ne osvoji idući mandat, Bandić kaže:

‘To ću za jedno osam godina razmišljati o tome. Onda ću držati predavanja, ne za novce, nego da prosvjećujem ljude kako se radi javna politika, bavit ću se i humanitarnim radom. Budući da sam pet puta biran u Saboru, a nikada nisam bio i ja sam zaslužio da se malo odmorim da budem u Saboru’, zaključio je Bandić.