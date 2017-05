BANDIĆ DOŠAO U STUDIO S BUKETOM RUŽA PA PORUČIO: ‘Spreman sam se odreći vodeće funkcije, a što se tiče zahtjeva Brune Esih…’

“Pa ja se već 17 godina 16 sati na dan sučeljavam s problemima građana”, rekao je Milan Bandić u prvom intervjuu nakon prvog kruga lokalnih izbora.

KOMENTAR NET.HR-a: Samo se tri stvari u Hrvatskoj na izborima nikad ne mijenjaju, a vjerojatno nikada ni neće

MRAK TARITAŠ DAN NAKON IZBORA: ‘Grad Zagreb se može dobiti. Mi idemo na referendum’

Komentirajući rezultate lokalnih izbora za RTL, aktualni gradonačelnik Zagreba prvo je voditeljici Mirjani Hrgi darovao svijeće. “Ipak ste vi dama”, rekao je.



Otkrio zašto je izbjegavao sučeljavanja

“”Ja se već 17 godina po 16 sati dnevno sučeljavam s problemima Zagrepčana. Nagrada za to je pet mandata, uskoro i šesti. Nije mi to trošenje vremena, već je to pitanje prioriteta. Između rješavanja problema građana i sučeljavanja ja odlučujem za građane. Da netko živi tisuću godina, nitko ne bi dobio pet ili šest mandata zaredom.””, odgovorio je na pitanje zašto je do sada izbjegavao sučeljavanja s protukandidatima.

Ne slaže se s ocjenom kako “dio javnosti ne može vidjeti” i istiće kako to tvrde suparnici: “Moji protukandidati žele ostaviti dojam da su građani zasićeni Bandićem, ali prava je istina da protukandidati zasićeni sa mnom, a to nije moj problem.” Njegova potpora je kaže velika, a ono koji ga ne vole samo mu zavide:

“Znate li što hrvatski čovjek ne može oprostiti jedan drugome? Uspjeh. Ne mogu vas svi voljeti u demokraciji. Morate biti spremni i na zvižduke i na pljesak. Ja se stvarno nemam razloga zabrinuti zbog podrške mojih sugrađana. Nema čovjeka koji može proštetati nekim trgom u Hrvatskoj a da ima toliko potpore. Moja šetnja s hernijom, koju sam dobio 1. svibnja, šepao sam tada i dobio sam ovacije ljudi.” , komentirao je svoju potporu.

“Svi moji protukandidati imaju istu retoriku – svi se bave sa mnom. Želim im puno uspjeha u tome. Abeceda politike je da kada su ljudi zadovoljni gradom onda ljudi ne izlaze na izbore, žele status quo.”, odgovorio je na pitanje strahuje li od preokreta osobito obzirom na to da je na ovim izborima izgubilo 41 tisuća glasova u odnosu na prošle te one koji nisu izašli na glasanje.

Za veliku koaliciju se spreman odreći mjesta šefa Skupštine

Objašnjavajući svoj poziv na veliku koaliciju, rekao je i kako se “spreman odreći vodeće funkcije” odnosno prepustiti mjesto predsjednika Skupštine koja mu, kako kaže, “po izbornom rezultatu pripada”.

“Pod šatorom pobjednika nađe se mjesta i za one koji drugačije misle. Imam ja političkog iskustva i pragme. Lakše je okupiti većinu kad ste prvi. Što se tiče velike koalicije, mislim da u Hrvatskoj netko treba pozvati na jedinstvo.”

Na pitanje hoće li podržati promjenu imena Trga maršala Tita, kako bi dobio podršku zastupnika liste Brune Esih i Zlatka Hasanbegovića nije htio decidirano odgovoriti nego poručio:

“”Ne mogu se požaliti na odnos s gosp. Hasanbegovićem. Poštujem svakoga. U politici nema uvjeta, ima puno mudrosti, pragme, vizije. Moja sugestija njemu je da nema uvjeta. Moj stav je da građani odluče.”, kaže.

Nikad slabiji

Bandić je osvojio 30,87 posto glasova, odnosno njih 101.828, dok je Mrak Taritaš osvojila 24,28 posto – 80.756 glasova.

Bandićeva lista je i prva što se tiče Gradske skupštine, osvojila je 23,09 posto glasova, što znači da bi u konačnici ta lista mogla imati 15 mandata. Za većinu od 26 ruku u Skupštini Bandić će ponovno morati pronaći partnere, a za to mu nije dosta HDZ koji je osvojio 11,93 posto glasova, odnosno sedam mandata.

Bandić je već odmah nakon rezultata najavio pobjedu te pozvao na suradnju protivnike koji su prešli izborni prag te izjavio kako će se osobno boriti da naprave veliku koaliciju.

BANDIĆ ĆE BRUNI ESIH DATI PONUDU KOJA SE NE ODBIJA? ‘Ako je to uvjet da nas podrži u Skupštini, neće biti problema’

S druge strane, Mrak Tariraš je pozvala građane Zagreba na referendum.