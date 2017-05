BANDIĆ OPTUŽEN DA JE POGODOVAO TODORIĆU: ‘ Trebao je zaštitu od kaznenog progona, a u tome nema boljeg od Gazde’

Bivši zastupnik u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Tomislav Jelić u utorak je prozvao zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića za malverzacije gradskim zemljištem u korist vlasnika Agrokora Ivice Todorića, pri čemu je Grad Zagreb oštećen za osam milijuna eura.

Grad je pretrpio štetu od oko osam milijuna eura 2007. godine kada je gradska vlast odlučila za precijenjenu zgradu na Volovčici dati atraktivno zemljište na križanju Heinzlove i Vukovarske ulice, kako bi pogodovala Ivici Todoriću, odnosno Grokomp nekretninama, tvrtki koju je osnovao Konzum, istaknuo je Jelić na konferenciji za novinare koju je zajedno s Mostovim kandidatom za gradonačelnika Zagreba Markom Sladoljevim održao na spornoj parceli u Vukovarskoj ulici.



Jelić, koji na predstojećim lokalnim izborima podupire Most, upozorava da je Todorić za samo pola milijuna eura nadoplate dobio atraktivno zemljište na tom križanju, na kojemu se planira gradnja objekata poslovne namjene.

NJEMAČKI MEDIJI: ‘Kriza u Agrokoru već je izazvala krizu Vlade, a mogla bi izazvati i gospodarsku katastrofu zemlje’

Zaštita od kaznenog progona

Objasnio je i da je da je Bandić pogodovao Todoriću jer mu je trebala zaštita u tijelima za kazneni progon, a “nitko ga nije mogao bolje štititi od gazde iz Kulmerovih dvora”.

Kao odgovorni građanin Jelić kaže da je, odmah “po saznanju o tom slučaju podnio kaznenu prijavu”, no da je i od službenice u DORH-u tada čuo “kako od toga neće biti ništa jer je tamo sve K+”.

“Onda mi je bilo kristalno jasno da je to borba protiv vjetrenjača. Nadam se da su se sada stekle pretpostavke da taj čovjek koji je imao svoj paralelni sustav u državi, da ne kažem svoju državu, da napokon mora doći pred lice pravde. Ali ne samo on, nego i svi oni nego svi oni iz institucija, grada i države koji su pridonijeli ovome da danas svi nemirno spavamo jer ne znamo što će biti s Agrokorom i kako će to utjecati na naš život”, rekao je Jelić.

Bitka protiv kriminala

Istaknuo je i da je istraga u ovom slučaju pokrenuta tek u listopadu prošle godine – nakon devet i pol godina te da se “istražuju portiri i čistačice iz zgrade Gradske uprave, a ne oni koji su odgovorni, a zna se tko je odgovoran u ime Grada Zagreba po statutu i tko potpisuje zamjene zemljišta”.

Mostov kandidat za gradonačelnika Zagreba Marko Sladoljev ustvrdio je da se bitka protiv kriminala u Agrokoru ne vodi samo u Saboru i Vladi nego i u Gradu Zagrebu u kojemu je “trentno provedena agrokorizacija društva”.

Veze Bandića s Todorićem su jasne, a Bandić je ponovno glavni preslagatelj vlade, kao što je to bio i prošle godine kada su u igri bili interesi Mađara i MOL-a, rekao je Sladoljev te poručio da je Most jedini jamac da će se stati na kraj s kriminalom u Zagrebu.