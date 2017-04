BANDIĆ ODUSTAJE OD PARKA NA SAVICI: ‘Nećemo ništa raditi na silu, izgradit ćemo ga drugdje u Zagrebu’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić najavio je odustajanje od preuređenja parka Trnjanska Savica te je izjavio da neće raditi ništa protivno volji ljudi, a park će vratiti u prvobitno stanje.

“Ne znam tko na Savici prosvjeduje. Pričekat ćemo još nekoliko dana pa ćemo vidjeti što je. A ono što ja mogu sigurno reći da kada se većina ljudi na Savici izrazi da ne želi park, mi ćemo vratiti u prvobitno stanje, a park ćemo – 11 milijuna kuna vrijedan projekt – napraviti negdje drugdje u Zagrebu, jer na silu se ništa ne radi”, rekao je Bandić.

“Gradonačelnik nikada neće to raditi i neće tamo raditi ništa protivno volji ljudi”, izjavio je Bandić novinarima odgovarajući na pitanje što će biti s projektom preuređenja parka na Trnjanskoj Savici jer građani koji se protive tome ne odustaju, a niti oni u Gradskoj upravi ne odustaju od radova na realizaciji tog projekta.

Ustvrdio je i da već danas imaju oko 14 ili 15 zahtjeva iz mjesnih odbora i vijeća gradskih četvrti da ljudi žele taj projekt park, pa će ga umjesto u parku na Trnjanskoj Savici napraviti negdje drugdje.

“No, pričekajmo dan, dva, već će se to razbistriti”, poručio je.

Na pitanje novinara je li to znači da postoji mogućnost da u parku Trnjanska Savica ne bude realiziran taj projekt preuređenja, Bandić je objasnio da će to biti ako stanovnici Trnjanske Savice to ne žele, ali da on ne zna tko tamo prosvjeduje.

“Ja samo vidim da prosvjeduju neki od mojih protukandidata, da su protukandidati davali tamo podršku. Ja nisam tamo bio, neću ni ići, nema potrebe. Ljudi što budu željeli, tamo će biti napravljeno. Ne vidim razloga da to sada furamo u dnevno-političke punte”, poručio je gradonačelnik Bandić na Zagrebačkom velesajmu (ZV) nakon što je u paviljonu 8 ZV-a otvorio 2. Zagrebački obrtnički sajam koji promovira obrtnička zanimanja među mladim generacijama kako bi se povećao interes za upis strukovnih obrtničkih škola.

Stanovnici Savice, koji danima prosvjeduju u parku, traže javnu raspravu i transparentni natječaj za preuređenje parka, a postojećim planovima zamjeraju što je, uz cijenu od 12 milijuna kuna, predviđeno da se više od 40 posto njegove sadašnje površine pokrije betonom i plastikom, umjetnom travom i sintetskim materijalima, pri čemu bi se uklonila prirodna trava i srušila dvadesetogodišnja stabla.

Gradonačelnik Milan Bandić izjavio je pak prije desetak dana najavljujući projekt da će “nakon uređenja park na Trnjanskoj Savici biti još ljepši, da će biti ‘mali Bundek'”.

Prošle godine građani su prosvjedovali protiv gradnje crkve u istom parku, od koje se i odustalo.