BANDIĆ O PRIKUPLJANJU OTPADA U ZAGREBU: ‘Bit ćemo prvi po kantama u Hrvatskoj’

Mikulić je kazao da će podržati odluku o prikupljanju otpada ako im se argumentiraju propisani iznosi naplate kazni, dok je Mrak Taritaš ustvrdila da Zagreb nije spreman za ovaj projekt

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić održao je danas konferenciju za novinare uoči sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Jedna do glavnih tema na Skupštini bit će prikupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada, a Bandić je spremno odgovorio na kritike oporbe koja tvrdi da Grad nema pojma što će se s tim otpadom.

“Citirat ću 11. tezu Feuerbacha. Različito su filozofi tumačili problem otpada, ali ga treba riješiti. To što vi govorite je umjetnički dojam. Nitko nije riješio problem posljednjih 60 godina, ni država ni grad, no morat ćemo ga riješiti zajedno. Za četiri godine ćemo napraviti centar za gospodarenje otpadom i mehaničko biološku obradu otpada”, tvrdi Bandić.



Zatim je ponovno napao medije, kritiziravši ih zbog presice održane u garaži.

“Svaku podjelu kanti ćemo organizirati, prisežem vam. Podijelit ćemo kante, bit ćemo prvi po kantama u Hrvatskoj. Ali vi na to nećete doći, doći ćete kad je moj automobil u pitanju. Tri dana sam se s time zabavljao. Napravim performance u garaži i dođe 12 kamera. 18 godina sam na funkciji u gradu, nikada toliko kamera nije došlo”, kazao je novinarima dodavši da je on “ćaća PR-a” te da ima radio i televiziju da bi radili najbolje od svih.

Mikulić (HDZ): Podržat ćemo prijedlog odluke o otpadu ako nam se argumentiraju iznosi kazni

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine Andrija Mikulić (HDZ) u ponedjeljak je istaknuo da će gradski zastupnici HDZ na skupštinskoj sjednici u utorak podržati odluku o prikupljanju otpada na prijedlog zagrebačkog gradonačelnika Milana Bandića ako im se argumentiraju propisani iznosi naplate kazni za pojedini prekršaj koji se u tom prijedlogu odluke navode.

“Dosta je manjkava odluka i ima još dosta pitanja koja ćemo, nadam se, do sutra riješiti”, istaknuo je Mikulić na konferenciji za novinare uoči sjednice zagrebačke Gradske skupštine na kojoj će biti prijedlog odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i usluga povezanih s javnom uslugom u gradu Zagrebu.

Rekao je kako žele pojašnjenje oko iznosa kazni koje mogu doseći i 10.000 kuna.

“Ako nam se argumenti daju, onda ćemo tu odluku svakako podržati, ako ne, na žalost, odluka neće proći”, poručio je.

Mikulić je podsjetio kako na razini države nema propisanih iznosa kazni, a Grad Zagreb ih propisuje pa je pozvao Grad da to ne bude u prvom planu.

Primijetio je i kako je predloženo da se kazna naplaćuje susjedu koji ima određenu količinu otpada kad taj otpad stvara određeni miris pa se pita plaća li Grad građanima Dubrave, Centra, Podsljemena što osjete miris s odlagališta otpada Jakuševec.

“To su manjkavosti oko kojih ćemo razgovarati i vidjeti što i kako”, rekao je.

Smatra da treba podići svijest građana za odvojeno prikupljanje otpada, a ne definirati strogoću kaznama te upozorava da, što se tiče ozbiljne politike prema otpadu, tu Grad Zagreb “stoji na mjestu” jer nema ni plana gospodarenja otpadom niti strategije.

Podsjećajući da je rok donošenja odluke 1. veljače, upitao je zašto se, nakon Vladine odluke, čekalo tri mjeseca, da se Grad Zagreb uskladi pa je sad situacija takva da se odluka mora donijeti. No, dodao je, na prijedlog odluke pripremljeni su amandmani, pa se nada da će se tako olakšati građanima i poboljšati kvaliteta pružanja usluga.

“Nije problem odluku donijeti, ali treba je provesti”, poručio je Mikulić pitajući je li Čistoća – podružnica Zagrebačkog holdinga pripremila spremnike i sve ostalo što je potrebno za provođenje te odluke.

Mikulić je na konferenciji za novinare negodovao i zbog premalog broja Zagrepčana koji se javljaju za obnovu pročelja te dodao da je svega pet zgrada apliciralo za obnovu pročelja. Podsjetio je na, kako kaže, grandiozne izjave gradonačelnika Bandića za taj projekt kojega je nazvao “zagrebačkim new dealom” te komentirao da “možda neki deal je, ali nije zagrebački”.

Osvrnuo se i na Bandićeve najave smanjenja plaća u Gradskoj upravi te rekao da je to ingerencija gradonačelnika, ali smatra da ljudi za to što rade trebaju imati i adekvatnu plaću. U Gradu se, dodaje, može uštedjeti na drugim stvarima, primjerice na natječajima na koje se Grad javlja, a koji “padnu” zbog nekog detalja – a to onda košta.

Mrak Taritaš: Zagreb je apsolutno nespreman za odvojeno prikupljanje otpada

Predsjednica Kluba gradskih zastupnika Građansko-liberalnog saveza (GLAS) i Hrvatske stranke umirovljenika (HSU) u zagrebačkoj Gradskoj skupštini Anka Mrak – Taritaš u ponedjeljak je ocijenila da je Grad Zagreb “apsolutno nespreman” za odvojeno prikupljanje otpada te da će na kraju sve to platiti građani.

“Grad Zagreb je apsolutno nespreman, gradonačelnik nema pojma što će raditi s otpadom, stručne službe jednako tako nemaju pojma što će s tim raditi”, rekla je Mrak Taritaš na konferenciji za novinare uoči sutrašnje skupštinske sjednice na kojoj bi gradski zastupnici, na prijedlog gradonačelnika Milana Bandića, trebali odlučivati o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada.

Mrak Taritaš smatra da Grad Zagreb nije stvorio preduvjete za odvojeno prikupljanje otpada i da je zajedno s gradonačelnikom Milanom Bandićem i njegovim službama nespremno dočekao problem zabrinjavanja otpada.

Na kraju građani neće plaćati otpad po količini koju “proizvode”, nego po volumenu koji će prijaviti i broju odvoza, ustvrdila je.

“U konačnici će to netko morati platiti, u konačnici će se ‘Čistoća’ pretvoriti u gubitaša i u konačnici će se to morati plaćati iz gradskog proračuna, a u jednom trenutku mogu se očekivati i veći računi”, smatra Mrak-Taritaš.

Pita se i gdje će građani stavljati otpad, u koje spremnike, kako će oni izgledati, hoće li spremnici biti pod ključem, kad će građani dobiti vrećice za biootpad, koliki će biti računi, koji kamioni će to odvoziti, što će se s otpadom dalje raditi te dodaje da na sva ta pitanja – nema odgovora.

Naglasila je važnost edukacije građana o tome što je to biootpod, što komunalni biootpad i kako se otpad razvrstava.

“Priča o otpadu je sustavna priča kojom se jedinice lokalne samouprave trebaju sustavno baviti u korist građana”, rekla je i zaključila: “Kad negdje krenete i zakasnite ne zakasnite zato što je nešto jako daleko nego zato što ste kasno krenuli”.