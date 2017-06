BANDIĆ O PRESLAGIVANJU: ‘Vlast je najveći afrodizijak i najveći opijum, vidjet ćete sve u petak’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić danas je izrazio optimizam vezano za preslagivanje većine u Hrvatskom saboru te rekao da ne podcjenjujemo ljude i njihovu želju da participiraju u vlasti jer je ona najveći afrodizijak i opijum.

Upitan o preslagivanju te hoće li biti prijevremenih parlamentarnih izbora, Bandić je poručio da je “uvijek jutro pametnije od večeri”.

“A sutra će jutro još biti pametnije od ovog jutra. Nemojte podcjenjivati ljude i njihovu želju da participiraju u vlasti. Vlast je najveći afrodizijak i najveći opijum. Kako su nekad govorili da je vjera opijum za narod, a ja vam sad govorim da je vlast opijum za neke. I nemojte ih podcjenjivati. Pitajte me nešto preksutra o tome”, poručio je Bandić.

ŽESTOKI OKRŠAJI: Plenković Marasu: ‘SDP će nakon izbora biti najslabiji u ovom tisućljeću; Maras: ‘A vi se bojite da će Haso imati 10, a ne 3’



‘Nemojte podcjenjivati Bandića’

Upitan je li u Gradskoj skupštini uspio sastaviti većinu zagrebački gradonačelnik rekao je da on o tome ne razmišlja.

“Ja imam ljude svoje za to. Ja vam ‘delam’. Pa gdje bih ja došao kad bih razmišljao o većini. Ja od 2009. do 2013. nisam imao nikoga u Skupštini, pa sam 2013. dobio peti mandat”, istaknuo je Bandić. Rekao je kako ne bi želio da se to ponovi, odnosno to je nemoguće, jer su prva stranka u Gradskoj skupštini.

“Ne bih želio da se to ponovi, ali kada bi se i to dogodilo da budem bez većine, opet bih radio svoj posao, kao što sam ga radio bez ijednog zastupnika 2009. do 2013. Nemojte podcjenjivati Bandića”, poručio je.

Većina u Gradskoj skupštini

Novinare je uputio da se s pitanjima u vezi sastavljanja većine u Gradskoj skupštini obrate njegovoj zamjenici i potpredsjednici stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti, Jeleni Pavičić Vukičević.

“Ona kao potpredsjednica stranke i moja zamjenica prva u Gradskoj upravi ima moju apsolutnu podršku da složi onako kako je najbolje”, rekao je.

“Svi oni koji budu željeli da grad ide dalje, bit će u većini u Skupštini. Nama ne treba ni predsjednik ni potpredsjednik Skupštine u slučaju da zahvatimo što više ljudi u Skupštini da budu u zoni odgovornosti i da pomognu razvoju grada. Stranka rada i solidarnosti kao prva stranka u Skupštini odriče se bilo koje časničke funkcije u Skupštini za što širu koaliciju u Skupštini. To nikad nitko nije napravio, ni ponudio. Mi možemo i to, sve možemo, kad hoćemo”, istaknuo je Bandić na Trgu kralja Tomislava nakon što je otvorio manifestaciju “Dani zagrebačkih trešanja”.