BANDIĆ O NEZAPAMĆENOM SLUČAJU NEPOTIZMA U GRADSKOJ UPRAVI: ‘To je spin! Ja sam uvijek bio ispred vremena’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić izjavio je u ponedjeljak novinarima da spin o nepotizmu u Gradskoj upravi plasiraju oni koji su zaposlili 200.000 ljudi u posljednjih 26 godina.

Novinari su gradonačelnika Bandića pitali ima li kakav plan borbe protiv nepotizma u Gradskoj upravi, Gradu i gradskim tvrtkama, a on im je odgovorio da im čestita na tom “spinu” koji rade posljednja dva tjedna te im je poručio neka ga rade i dalje.

Uvijek ‘mislio drukčije i bio korak ispred vremena’

“Sve što imam oko nepotizma sam objavio na web stranici, sve koji su zaposleni, a vi se time bavite koliko god želite. Svih 2800 ljudi zaposlenih u Gradskoj upravi su na web stranici, a vi onda vadite kako hoćete, s lijeva, s desna, pitajte ih iz koje su stranke”, rekao je Bandić.

“Ono što je meni najvažnije, da moji čelni ljudi gradski, nikada ih nisam pitao kako se zovu, ni za krvna zrnca, ni ime, ni prezime, ni kojoj političkoj opciji pripadaju. I zato sam od građana dobio pet mandata. Zato što sam uvijek, za razliku od drugih janjičara, mislio drukčije i bio korak ispred vremena”, izjavio je Bandić.

Ocijenio je da spin o nepotizamu u Gradskoj upravi “plasiraju oni koji su zaposlili 200.000 ljudi u posljednjih 26 godina”. Novinarima je poručio da oni znaju na koga misli.

Bez komentara o Bienenfeld

U vezi s tim da mu na lokalnim izborima zamjenica bude direktorica Turističke zajednice Grada Zagreba Martina Bienenfeld, Bandić je rekao novinarima kako o tome ne razmišlja, nego radi svoj posao.

“Što više kandidata, to je bolje. Demokracija je. I neka cvjeta stotinu cvjetova, što bi rekao pokojni Mao Ce-tung. Što više kandidata, to je bolje. Demokraciju to jača”, rekao je Bandić.

A na ponovljeno pitanje je li istina da ima dogovor da mu Bienenfeld bude zamjenica, Bandić je odgovorio kako je sve rekao, “za pametnog dovoljno”.

Na pitanje znači li to kako je pouzdano da Bienenfeld ide u kandidaturu, Bandić je odgovorio kako je on rekao – “Što više kandidata, da je to bolje”. Novinarima je poručio da sve ostalo pitaju ljude.

Na pitanje hoće li se u Resniku graditi centar za gospodarenje otpadom sa spalionicom jer je prostorni plan koji to predviđa prošao javnu raspravu, Bandić je odgovorio: “Polako.”

“Danas smo samo na poduzetništvu. Polako. Bit će vremena da se i o tome kaže”, rekao je zagrebački gradonačelnik Bandić u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma, gdje je obišao prostor budućega Tehnološkog parka.