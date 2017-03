BANDIĆ O MAKSIMIRSKOM STADIONU: ‘To je vrući kesten koji premještam iz lijeve u desnu ruku’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić u utorak je na sjednici Gradske skupštine, na SDP-ove prozivke da u 16 godina ništa nije napravio oko maksimirskog stadiona, odgovorio kako mu to nikad nije bio prioritet jer on “to nije rušio da bi to gradio”, već je naslijedio “vrući kesten u ruci koji premješta iz lijeve u desnu ruku”.

SDP-ov gradski zastupnik Dominik Etlinger prozvao je na aktualnom satu gradonačelnika da u 16 godina ništa nije uspio napraviti vezano uz stadion na Maksimiru, upitavši misli li i što s tim napraviti.

“Zaboravili ste da smo vaši kolege iz stranke i ja to desetak godina radili zajedno. Prioritet to nije bio iz razloga što ja to nisam rušio da bih to gradio, nego sam to naslijedio. To je vrući kesten u ruci koji premještam iz lijeve u desnu ruku i dan danas. Kada kuću gradite iz krova, nikad ne može izgledati kao kad se gradi iz temelja. A ovo se počelo graditi od krova”, odgovorio mu je Bandić.

Od ljeta ispod maksimirskog sjevera centar za mlade

Napomenuo je kako su se na stadionu ipak “popeglale” neke stvari – kupljene su nove sjedalice, pofarbalo se, a najavio je da sjeverna tribina “ide u realizaciju od ljeta na dalje”, gdje će se napraviti centar za mlade za taj dio grada. S obzirom na ideje da se tamo napravi i prostor za ‘start up’, Bandić je rekao da su za tvrtke ipak namijenili prostor u paviljonu 12 Zagrebačkog velesajma, gdje će “na 7500 četvornih metara zaposliti 360 mladih ljudi”.



Etlinger je Bandiću zamjerio i da je potrošio 800 milijuna gradskih kuna na obnovu maksimirskog stadiona, a koji nije završen, na što mu je Bandić odgovorio da je tamo uloženo 780 milijuna kuna, od čega su 570 milijuna, potrošili “ovi prije njega”, a 200 milijuna kuna uloženo je u sanaciju.

Odluka o oprostu prvog prekršaja nije predizborna, upućena je prije dvije godine

Bandić je odbacio i prozivke SDP-ove gradske zastupnice Silve Žele da je svojom odlukom o oprostu dugova za prvi prometni prekršaj javno pozvao građane da staju na invalidska mjesta, čime krši osnovna ljudska prava.

Bandić joj je odgovorio da ta odluka nije predizborna, s obzirom na to da je naputak o oprostu prvog prekršaja u ZET, Zagrebparking i Gradski ured za promet poslao još prije dvije godine, u siječnju 2015.

“Dobit ćete taj naputak i vidjeti da tamo to ne vrijedi za invalidska mjesta. Za ta mjesta je odmah crveni karton”, naglasio je.

Naselje u Svetoj Klari bit će za sve građane, Zagreb ne radi geta

Gradonačelnik je opovrgnuo i informacije da će se u Svetoj Klari, na lokaciji nekadašnje betonare graditi naselje za pripadnike romske nacionalne manjine.

“Neće se graditi niti za jednu nacionalnu manjinu. Naselje koje će se graditi bit će za sve građane – jedna trećina za najam, jedna trećina za socijalu i jedna trećina za znanstvene novake. Mi ne radimo geta, to Zagreb neće raditi. Moramo ih obrazovanjem i edukacijom inkorporirati u zagrebačko tkivo, a ne ih getoizirati”, odgovorio je gradonačelnik na upit SDP-ove gradske zastupnice Sanje Ožić.

SDP-ov zastupnik Tin Pažur podsjetio je na slučaj od prosinca prošle godine, kad je u školi u Križanićevoj ulici zbog pucanja prozora ozlijeđen jedan učenik, pa je upitao kako i kad će se sanirati zgrada do kraja, s obzirom na to da je namijenjeno 2,5 milijuna kuna ove godine u proračunu za popravak.

“Četiri gimnazije su tamo, posljednjih 15 godina uložili smo 25 milijuna kuna, ostalo je 15 posto nesaniranih otvora. I vi ste baš našli taj. Pa što radi domar škole? Ravnatelj i domar škole bi sutra trebali biti smijenjeni”, ustvrdio je Bandić.

Na pitanje HDZ-ovca Marija Župana najavio je da će 21. svibnja krenuti realizacija projekata sportske dvorane u OŠ Granešina, Dječjeg vrtića Čučerje, osnovne škole u Ivanjoj Reci, za što su osigurana sredstva u proračunu.