BANDIĆ OPET DAJE OBEĆANJA U SVOM STILU: ‘Prikupljanje otpada? Ne vidim mjesta nikakvoj panici, Zagreb će biti prvi’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić poručio je u ponedjeljak u Gradskoj skupštini da će Zagreb prvi u Hrvatskoj donijeti plan za gospodarenje otpadom i bit će prvi u odvojenom prikupljanju otpada.

Bandić je novinarima u Gradskoj skupštini, gdje se održava tematska sjednica o uspostavi sustava gospodarenja otpadom, komentirao prosvjed udruga Zelena akcija i Uzor, koje su uoči sjednice ustvrdile da Zagreb u vezi otpada sve radi “zbrda-zdola”. Bandić je odbacio takvu ocjenu i poručio da Grad poštuje zakone i proceduru.

“Država je početkom siječnja donijela Plan za gospodarenje otpadom, mijenjala ga je u petom mjesecu. Zagreb radi na svom planu za gospodarenje otpadom, koji će u ožujku biti upućen u Gradsku skupštinu. Mi radimo svoj posao, ništa drugo”, rekao je Bandić.

Spremni do veljače?

Na pitanje hoće li Zagreb do veljače biti spreman na novi način prikupljanja otpada i odlaganja, Bandić je naglasio da je Zagreb prvi u Hrvatskoj napravio sanaciju odlagališta otpada Jakuševec po najmodernijoj svjetskoj tehnologiji. “Nitko u Hrvatskoj to nije napravio, osim Zagreba gdje tamo proizvodimo dva megavata struje otplinjavanja”, rekao je zagrebački gradonačelnik dodavši kako je Zagreb jedini u Hrvatskoj napravio pročiščivać otpadnih voda.



“Zagreb će prvi donijeti plan za gospodarenje otpadom i prvi smo uputili tu odluku u javnu raspravu. Za sada imamo po Agenciji za zaštitu okoliša 27,65 posto odvojenog otpada, naš centar za gospodarenje otpadom ima podatke o 32,6 posto. Uspoređujemo podatke, znači to je oko 30 posto”, kaže Bandić.

Praćenje nametnutog tempa

Istaknuo je da će do kraja 2020. godine obveza Grada Zagreba po standardima koji su preuzeti s ulaskom u EU, biti 50 posto odvojenog otpada, pa će i u tome biti prvi u Hrvatskoj.

“Ne vidim mjesta nikakvoj panici. Osigurat ćemo s ekološkom infrastrukturom dovoljno posuda svih razina, i na planu 15 reciklažnih dvorišta plus pet do proljeća iduće godine, 700 ‘zelenih otoka’ za sada, do Nove godine 1000 ‘otoka’ i sve će biti u skladu s propisima, zakonom i tempom koje nameće zakon. Zagreb će ponovno biti prvi”, poručio je Bandić.