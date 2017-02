BANDIĆ O AFERI ŠTANDOVI: ‘Švaljek je dok su mene ‘zaprli’ napravila isto, a protiv nje nije podnesena kaznena prijava’

Zagrebački gradonačelnik Milan Bandić je, komentirajući otkazivanje punomoći njegovih odvjetnika Čede Prodanovića i Jadranke Sloković, rekao da je i njegova tadašnja zamjenica Sandra Švaljek, dok je bio u istražnom zatvoru, istu stvar kao i on u slučaju Štandovi napravila za udrugu Vide Demarin te da protiv nje nije podnesena kaznena prijava što dokazuje da postoje dva mjerila, jedno za njega, a drugo za ostale.

“Sve što sam radio glede štandova i udruge U ime obitelji sam radio sukladno ovlastima gradonačelnika, poštujući u potpunosti Statut i statutarne odredbe grada Zagreba. Sukladno svojim ovlastima i sukladno Statutu. Svoju nevinost ću dokazati na sudu, to je ono što ja vama mogu reći, ništa više”, rekao je Bandić u Gradskoj upravi na konferenciji za novinare na temu “Akti gradonačelnika” koju je sazvao u povodu sutrašnje sjednice Gradske skupštine.

Na pitanje jesu li mu odvjetnici najavili da će mu otkazati punomoć, Bandić je odgovorio da je “sve rekao što ima”.

Optužio Sandru Švaljek

“Ne komentiraju se postupci u tijeku, ali sam rekao da sam sve napravio sukladno ovlastima gradonačelnika poštujući Statut i proceduru. Inače, Vama za informaciju – gospođa Švaljek, dok su mene ‘zaprli’ je isto to napravila, nikakve kaznene prijave nema, za udrugu Vide Demarin. Ista meta, isto odstojanje. To trebate znati. Sad ste me povukli za rep, makar odgovarao. Pitajte zašto nije kaznena prijava podnesena protiv gospođe Švaljek. Svjedoci ste mi toga, postoje papiri za to. Znači, postoje dva mjerila, jedno za gradonačelnika Bandića, a drugo za ostale. Svoju nevinost ću dokazati na sudu”, istaknuo je Bandić.



Na pitanje o čemu je riječ kad govori o gospođi Švaljek i o štandovima, Bandić je novinarima odgovorio da oni “sve znaju te da on nije odvjetnik”. Uputio je novinare da podnesu pisani podnesak i da će dobiti odgovor. “Imaju papiri ovdje (u Gradskoj upravi), zna se sve što je rađeno. Stojim kod onoga što sam rekao, provjerite. Znam da vam to sad zvuči malo bombastično, ali je istina. Ja govorim istinu, samo istinu. Sud će utvrditi što ja govorim. I svoju nevinost ću dokazati tamo gdje treba, a ne ovdje pred vama”, rekao je Bandić.

Ne planira prijaviti Švaljek

Upitan hoće li kao gradonačelnik podnijeti kaznenu prijavu protiv Švaljek, Bandić je odgovorio: “Zašto bih se ja tim bavio. Ma dajte molim Vas, to Vi možete raditi. Moje je samo da istaknem da su dva kriterija. Mene to ne zanima”.

Sjednica optužnog vijeća u aferi Štandovi u srijedu je odgođena jer su Bandićevi odvjetnici Čedo Prodanović i Jadranka Sloković otkazali punomoć. Bandiću je određen odvjetnik po službenoj dužnosti, a novo je ročite zakazano za 23. veljače.