BANDIĆ MOLI GRAĐANE ZA STRPLJENJE: ‘Nastojimo učiniti što više da vas dočekaju uređene i sanirane prometnice’

Ljetni mjeseci doba su kada zagrebačke ulice i prometnice opuste, ali i vrijeme kada na njih izađu radnici s mehanizacijom i započnu veće rekonstrukcijske radove koji bi, mimo ljetnih mjeseci izazvali još veći kaos u prometu.

S obzirom na to da u Zagrebu traju radovi na nekoliko prometno važnih lokacija, oglasio se i gradonačelnik Milan Bandić. On je u objavi na Facebooku zamolio (su)građane za strpljenje. Njegovu objavu prenosimo u cijelosti.

KRIŽANJE OD KOJEG BOLI GLAVA: Radovi u središtu Zagreba izazvali velike gužve

Isprika i molba za toleranciju i strpljenje

“Drage Zagrepčanke i dragi Zagrepčani, kao i svake godine i ovo zagrebačko ljeto obilježeno je brojnim radovima na gradskim prometnicama. Nastojimo u vrijeme godišnjih odmora učiniti što više kako bi nas, po povratku s odmora i s početkom nove školske godine, dočekale uređene i sanirane prometnice s novim asfaltom i novom signalizacijom. Bez obzira na to povremene gužve i zastoji u prometu neminovnost su pa vas, uz ispriku, molim za toleranciju i strpljenje.



Tako, zbog izvođenja radova na uređenju kolnika Slavonske avenije na dijelu od nadvožnjaka iznad raskrižja Ljudevita Posavskog/Mije Haleuša do Ulice Siniše Glavaševića, od ponedjeljka 17. 07. od 08,00 sati do utorka 25. 07. 2017. do 04,00 sata, bit će, ovisno o dinamici izvođenja radova, zauzet dio kolnika, a promet će se odvijati po preostalom slobodnom dijelu.

Unutar toga razdoblja, u trajanju od tri dana bit će zatvoren sjeverni kolnik Slavonske avenije na dijelu od Ulice Resnik III. do Čulinečke ceste, dok će se promet odvijati po južnom kolniku dvosmjerno. Prilikom navedenog preusmjeravanja prometa biti će onemogućeno prometovanje navedenim raskrižjima iz smjera sjevera prema jugu i obratno.

SLAVONSKA SE ZATVARA ZA SAV PROMET: Radovi na najprometnijoj zagrebačkoj ulici trajat će čak mjesec dana

“Koristite alternativne pravce”

Također vas podsjećam da je zbog izvođenja radova na zamjeni prijelaznih naprava, južni odnosno sjeverni kolnik nadvožnjaka Slavonska avenija iznad Avenije Marina Držića, od srijede 12. 07. od 07,00 sati do petka 11. 08. 2017. do 20,00 sati zatvoren za sav promet – naizmjenično prema dinamici izvođenja radova, dok će se promet odvijati dvosmjerno po sjevernom odnosno južnom kolniku.

Zato vas još jedanput, drage sugrađanke i sugrađani, molim za strpljenje i korištenje alternativnih pravaca kretanja, misleći prvenstveno na Zagrebačku zaobilaznicu i Radničku cestu. Hvala vam na razumijevanju!”, napisao je gradonačelnik Bandić.

GRAĐANE ČEKA KAOS U TRAJANJU 25 DANA: Zatvara se jedna od najprometnijih zagrebačkih ulica, evo gdje se neće moći prometovati