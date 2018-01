BANDIĆ, MIKULIĆ I ŠEFICA ZG HOLDINGA: ‘Ne postoji popis za uhljebljivanje HDZ-ovaca za plaću od 22.000 kuna’

24 sata je objavio da je HDZ Bandiću poslao imena ljudi za koje želi da vode gradske tvrtke za mjesečnu plaću od oko 22.000 kuna bruto, te da očekuju takav ishod jer su koalicijski partneri

Predsjednik zagrebačke Gradske skupštine i zagrebačkog HDZ-a Andrija Mikulić opovrgnuo je danas medijske napise da je od gradonačelnika Milana Bandića tražio neke podružnice Zagrebačkog holdinga za članove HDZ-a, to je opovrgnuo i Bandić, a predsjednica Uprave Holdinga Ana Stojić Deban rekla je da Mikulić od nje to nije tražio, jer političko kadroviranje nije “modus operandi” u Holdingu.

‘Popis ne postoji, popis se nije slao’

Na pitanje novinara je li za članove gradskog HDZ-a od gradonačelnika Bandića tražio neke podružnice Holdinga, konkretno je li to tražio za Čistoću nakon odlaska voditeljice te podružnice Marine Lovrečki, Mikulić je odgovorio kako nije. “Apsolutno ne. Meni je žao što mediji skreću s bitnih tema, pa idete na teme koje nisu bitne. Prema tome, nismo tražili. U medijima vidim da neki popisi navodno postoje koji su se slali. Popis ne postoji, popis se nije slao”, istaknuo je Mikulić u stanci sjednice Gradske skupštine.

“Ako me pitate ima li unutar HDZ-a ljudi koji mogu s obzirom na svoje iskustvo, na svoje CV-e, na svoje radno i životno iskustvo voditi i biti na određenim pozicijama – apsolutno da. Ali, taj popis jednostavno ne postoji i meni je žao, uvijek vam se dogodi priča kada drugi napriča trećem, treći četvrtom, pa dok dođe do desetog – riba je jako velika. Prema tome, tresla se brda, rodio se miš”, dodao je.



Mikulić je kazao kako se nema namjeru spuštati na razinu i komentirati “takve priče iz kafića” jer su one deplasirane, već se želi okrenuti bitnim temama poput rješavanja gorućeg problema Zagreba – otpada. “Ajmo svi zajedno prionuti poslu i probati zajednički stvoriti bolje i kvalitetnije uvjete kako bi naši sugrađani bolje i kvalitetnije živjeli. To nam je osnovna zadaća, moramo opravdati povjerenje koje nam je dano”, poručio je Mikulić.

Bandić: Funkcije u izvršnoj vlasti ne dijele se po stranačkom ključu

Gradonačelnik Bandić je, na pitanje je li Mikulić za HDZ-ovce od njega tražio podružnice Holdinga, novinarima poručio da se uozbilje, te istaknuo da se funkcije u izvršnoj vlasti ne dijele po “stranačkom ključu”. “Napravite analizu svih pročelnika i svih direktora i onda mi se javite”, rekao je Bandić novinarima.

Naglasio je kako Mikulić to od njega ni ne može tražiti, jer zna njegov odgovor. “Ja sam jedini čovjek u Hrvatskoj koji obnaša drugu izvršnu funkciju ove zemlje 18 godina, koji nisam dopustio da na odgovorna mjesta sjednu podobni, stranački podrepaši, miševi, žmigavci, nego sposobni i kompetentni ljudi. I to je tajna uspjeha mojih šest mandata. Kad ovi drugi to nauče, u ovoj Hrvatskoj će krenuti bolje, kao i gradu Zagrebu”, poručio je.

Stojić: Političko kadroviranje nije modus operandi u Holdingu

Novinari su i predsjednicu Uprave Zagrebačkog holdinga Anu Stojić Deban pitali je li Mikulić tražio neke Holdingove podružnice za članove HDZ-a, a ona je odgovorila: “Mene nije”. Upitana je li čula za to, rekla je da je jutros pročitala u nekim dnevnim novinama da je na Predsjedništvu HDZ-a nešto o tome pričano. “Ali, ne mogu komentirati. Nisam član HDZ-a i stvarno ne mogu komentirati”, navela je.

Novinare je zanimalo kako tumači ako je ipak istina da su HDZ-ovci tražili Čistoću, na što je Stojić Deban kazala kako u toj podružnici nije bilo političkog kadroviranja, “niti je to nekakav modus operandi u Zagrebačkom holdingu”. Inače, iz 24 sata su u utorak objavili da je zagrebački HDZ Bandiću poslao imena ljudi za koje želi da vode gradske tvrtke za mjesečnu plaću od oko 22.000 kuna bruto, te da očekuju takav ishod jer su koalicijski partneri. Navode i da se, nakon što je HDZ-ov ličko-senjski župan Darko Milinović negodovao što “njegova” direktorica nije izabrana da vodi Plitvička jezera, slična priča događa i u Zagrebu.