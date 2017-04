BANDIĆ ZGROZIO IZJAVOM: ‘Donijeli su mi kofer. Pa to je holokaust, a nitko ne reagira’

Glavni grad Hrvatske će u centru, u blizini glavnog željezničkog kolodvora, dobiti spomenik sjećanja na šest milijuna Židova stradalih u holokaustu u Drugom svjetskom ratu, za što je u petak službeno raspisan natječaj koji je na konferenciji za novinare predstavio gradonačelnik Milan Bandić.

Spomenik će se nalaziti u blizini glavnog željezničkog kolodvora, na trgu istočno od glavnog ulaza u željezničku postaju, ispred glavne pošte u Branimirovoj ulici, a gradonačelnik podsjeća da su svi Židovi, kao i druge žrtve nacističke, arijevske teorije, vlakovima deportirani u logore smrti.

Zagreb će mjesto deportacije zatočenika obilježiti Spomenikom sjećanja pred kojim će svatko morati stati u tišini i odati poštovanje žrtvama, kazao je te dodao da je riječ o jednoj od najfrekventnijih lokacija u Zagrebu što znači “da će svima biti u očištu i i upozoravati da se više nikad takvo nešto ne ponovi”.

Natječaj je otvoren dva mjeseca, a idejno rješenje izabrat će ocjenjivački sud kojim će predsjedati Branko Lustig, proslavljeni svjetski poznati filmski producent, jedan od preživjelih iz nacističkih koncentracijskih logora.



Bandić je pozvao sve kreativce koji duboko suosjećaju sa žrtvama holokausta da se jave kako bi Hrvatska i Zagreb dobili vrhunski oblikovan spomenik koji će dostojanstveno izraziti pijetet prema šest milijuna pogubljenih Židova.

Uskoro otvorenje i Centra tolerancije

“Ta je brojka zastrašujuća i mora ostati utisnuta u naša sjećanja. Svjedoci smo da taj zločinački pothvat holokausta nažalost za neke nije bio poučan, da u današnjim ratovima ponovno padaju nevine žrtve. Svježe su uspomene, prisjetimo se Vukovara i Srebrenice. Što nam to govori? Da uvijek iznova moramo podsjećati na te strahote, na milijune nevinih žrtava. To se nikada i nigdje ne smije više dogoditi, ni zaboraviti”, poručio je.

Moramo se suprotstavljati svakom obliku mržnje i netolerancije, na to nas obvezuju žrtve, dodao je te istaknuo veliku Lustigovu ulogu, koji u tom duhu poučava mlade u školama, kao i Festivala tolerancije kojem je Zagreb pokrovitelj od samog početka.

Zagrebački gradonačelnik najavio je i otvaranje Centra tolerancije, koji će se nalaziti na Branimirovoj cesti, a u tijeku su radovi na uređenju kuće koju je Grad kupio za tu namjenu.

Uputio je i poziv sugrađanima da u nedjelju dođu na komemoraciju u Jasenovac, gdje je nacionalni spomenik holokaustu, a u kojem su uz Židove stradali Srbi, Romi, Hrvati i druge etničke skupine, među njima i dvije tisuće Zagrepčana.

Prosvjed na Savici? ‘To je demokracija’

Na novinarsko se pitanje osvrnuo i na jučerašnje prosvjedno okupljanje građana zagrebačkog naselja Savica nezadovoljnih započetim radovima u Parku Trnjanska Savica za koje smatraju da predstavljaju devastaciju javne površine.

GRAĐANI SAVICE PROTIV BANDIĆA: ‘Netko je na svoju ruku odlučio potrošiti naših 12 milijuna kuna’

“To je demokracija”, kratko je kazao Bandić, ali i ustvrdio da će park prvi koristiti upravo oni koji prosvjeduju, kao što je bilo, kako je rekao, i kod gradnje Centra Cvjetni kada su parkiralište u tom centru prvi koristili upravo oni koji su ga najviše napadali i spremili mu “kofer” da iseli iz grada.

“Znate, kad vam netko donese kofer tamo gdje radite, prvom čovjeku grada, to znači da selim iz grada. Pa to je početak holokausta, to je dio holokausta, a nitko tada nije reagirao”, rekao je Bandić dodavši da na taj čin nije reagirala nijedna civilna udruga.