BANDIĆ IZVLAČI ADUTE UOČI IZBORA: ‘Pozvat ću odvjetnike koji vode ovrhe da se odreknu svojih troškova’

Milan Bandić, aktualni zagrebački gradonačelnik i kandidat za novi, šesti mandat, u intervjuu Hininoj novinarki Marini Bujan otkriva da će uputiti prijedlog odvjetnicima koji zastupaju Grad i vode ovrhe da se odreknu svojih troškova, a Grad će se odreći svojih kamata za sve obitelji koje imaju ispod 2200 kuna po članu.

Najavljuje i novih 60 niskopodnih tramvaja, otkriva da u budućem centru za gospodarenje otpadom u Resničkom Rukavcu neće biti spalionice otpada te potvrđuje da će se preurediti park Trnjanska Savica.

Dvanaest projekata za Zagreb 22. stoljeća

Idete po šesti mandat i sigurni ste u pobjedu. Smatrate li da za razliku od prijašnjih izbora, na ovima imate najjače protukandidate i koga od njih smatrate najvećim konkurentom?

– Čovjek radi svoj posao vjerujući da to radi najbolje. Ono što sam sa sugrađanima napravio u zadnjih 17 godina, to je Zagreb kao istinska europska metropola po mjeri čovjeka. To mi daje za nadu i pravo, dijelom, da očekujem ponovno od sugrađana političku majicu broj jedan. Oni će odlučiti – hoće li Zagreb ići putem ozdravljenja demografske slike, hoće li ići putem znanja i obrazovanja, hoće li biti jamac novog zapošljavanja, hoće li biti siguran i otvoren grad i hoće li biti socijalno pravedan i solidaran.



To su temeljne točke koje su preduvjet realizacije 11 projekata. Prije svega zagrebačkog New Deala – a to je 5000 fasada u kojima je koncentrirano 70.000 stanova ili 350.000 ljudi, koji jamči zaposlenje građevinskih kapaciteta idućih osam godina deset do dvanaest tisuća ljudi s ukupnom cijenom od četiri milijarde kuna. Drugi je sljemenska žičara, treći je pruga za Zračnu luku, četvrti je Kongresni centar, peti je puni profil Radničke ceste, šesti rekonstrukcija rotora Remetinec, sedmi mjesna samouprava, osmi startup tvrtke i zapošljavanja na Velesajmu, deveti je Podbrežje s 1800 stanova, deseti je borba za spas Imunološkog zavoda i nova dječja bolnica na lokaciji Sveučilišne bolnice Blato. Jedanaesti je moj najdraži projekt – spomenik prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu kod fontana i Spomenik Domovini, preko puta, na Trgu Stjepana Radića te Spomenik žrtvama holokausta – spomenik sjećanja na šest milijuna Židova stradalih u holokaustu u 2. svjetskom ratu, ispred Pošte 2 na Glavnom kolodvoru i četvrti spomenik – Nikoli Šubiću Zrinskom na Zrinskom trgu. I možda jedan od najbitnijih projekata, 12., je novi plan gospodarenja otpadom i novi centar za gospodarenje otpadom na Resničkom Rukavcu.

Ti projekti će odrediti moj sljedeći mandat. Zaludu su ljudi koji siju iluzije, obećavaju brda i doline – ovo su projekti koji su započeti ili će ovih dana biti započeti. To su projekti za Zagreb 22. stoljeća i na njih sam ponosan. Svi su moji protukandidati hvale vrijedni, svi su kvalitetni, i nikoga se ne smije podcijeniti. Početak političkog kraja je kad podcijenite protivnike, a politički kraj je kad ih precijenite. Mislim da je dovoljno za mudre.

SUD JOŠ NIKADA NIJE DONIO ODLUKU POPUT OVE: Pada optužnica protiv Bandićevih suradnika za aferu famoznog šatora na Trgu i Bundekfesta?

“Žene su bolji suradnici, ustrajnije i odgovornije”

Imate li neki projekt koji još niste otkrili javnosti?

– Evo, imate ekskluzivu. Radim na tome da ovih dana uputim prijedlog našim odvjetnicima koji zastupaju Grad i vode ovrhe, da se odreknu svojih troškova, a Grad kamata, za sve obitelji koje imaju ispod 2200 kuna po članu. Te će obitelji platiti samo glavnicu svoga duga. To je najveća stvar. Moramo voditi računa i biti socijalno odgovorni. Ovaj socijalni cenzus 2200 kuna je logičan, jer on već funkcionira u stopostotnoj subvenciji javnog prijevoza, pa djeca iz tih obitelji, bili studenti ili đaci, ne plaćaju javni prijevoz. To će ljudi pozdraviti.

Najavili ste iznenađenje na Listi na Gradsku skupštinu. Možete li već sada nešto otkriti?

– O tome ćemo kada krene službena kampanja 7. svibnja, ali mogu samo reći da će biti najmanje jedna trećina ljudi koji nisu u Stranci rada i solidarnosti i bit će to jača lista od one iz 2013.

Najavili ste i dvije nove zamjenice gradonačelnika – Jelenu Pavičić Vukičević koja se ponovno vraća u Gradsku upravu te Oliveru Jurković-Majić. Ako ponovno dobijete povjerenje građana namjeravate li nešto mijenjati u funkcioniranju Gradske uprave i Zagrebačkog holdinga?

– Bez obzira na dijelom negativno iskustvo u zadnje četiri godine, s jednom od zamjenica, ostajem dosljedan. Žene su bolji suradnici, ustrajnije i odgovornije, pa i lojalnije. Zamjenice će mi biti žene koje su realizirane u svom poslu – Jelena Pavičić Vukičević za društvene djelatnosti i Olivera Jurković-Majić za gospodarstvo. U vezi s promjenama u Gradskoj upravi mogu reći da tim koji dobiva se u pravilu ne mijenja, pa prema tome, neće biti nikakvih povijesnih turbulencija. Žao mi je što neke kolege idu u mirovinu, kao jedan od mojih najbližih suradnika, pročelnik za financije Slavko Kojić, ali on će ostati kao volonter jer je jedan od vodećih stručnjaka za financije, a vidjet ćemo tko će biti novi pročelnik. Promijenio bih jedino sebe, kada bih ja mogao manje raditi, bolje se organizirati, uposliti svoje suradnike. Meni bi tada bilo lakše, da ja budem malo gospon gradonačelnik. Međutim, taj film ja neću vidjeti.

HOĆE LI PRIZNATI REZULTATE ANKETE? Bandić zaziva demokraciju, čuvari parka optužuju za manipulaciju

“Ako na Savici ne žele najmoderniji park, žele ga drugi”

Kritizirali su Vas da ste poslali “svoje ljude” u protuprosvjed u park Trnjanska Savica. Što na to kažete?

– Nisam ja ni hodao po parku, niti slao svoje ljude. To pitajte moje protukandidate koji, u biti, organiziraju prosvjed. Moj odgovor njima je da stanovnici Trnjanske Savice trebaju odlučiti hoće li u svom parku projekt od 11 milijuna kuna, ili neće. Ako žele taj najmoderniji park u Zagrebu, imat će ga, a ako ne, dobio sam brojne zahtjeve iz raznih dijelova grada da ga oni žele u svom kvartu. To je samo još jedan dokaz da gradonačelnik sluša građane 365 dana. Gradonačelnik 17 godina vjerno sluša i služi građanima Zagreba. Tamo gdje nastane prijepor ili isforsirani prijepor, kao što se to dogodilo na Savici oko projekta, onda nema drugog nego slušajući građane da se neposredno izjasne o tom projektu je kruna ili suština demokracije. Zato sam tražio, na zahtjev građana, da se neposredno izjasne žele li ili ne žele spomenuti projekt parka na Savici. Građani su 29. travnja, na to i odgovorili. Ja sam ponosan na to. U parku Trnjanska Savica u subotu smo proveli anketno izjašnjavanje stanovnika Savice i postupit ćemo po volji građana, a sve ostalo je plod špekulacije, jer je rezultat: 700 nasuprot 103 u korist parka. Anketno izjašnjavanje je provedeno sukladno svoj proceduri i zakonskim propisima, izjasnili su se samo građani Savice, i nama ne preostaje ništa drugo nego poslušati glas građana i realizirati projekt.

Kritizirali su Vas zbog fontana, da ih gradite dok niste riješili prioritetne probleme, poput toga da svaki Zagrepčanin ima vodu i kanalizaciju?

– Ja sam 2000. zatekao Zagreb koji nije imao 19 posto kanalizacije i 9 posto vode. Danas imamo Zagreb sa 4,7 posto bez kanalizacije i 0,74 posto bez vode. To dovoljno govori. Ostalo nam je još nešto u rubnom dijelu grada. Svi oni koji govore da nismo ništa napravili, to je “pucanj u prazno”. Ako je itko potrošio cipela u rubnom dijelu grada i vodio računa o ravnomjernom razvoju grada, onda je to gradonačelnik Bandić. Kada idem u rubni dio i rješavam komunalne i prometne probleme, onda govore da sam ruralni gradonačelnik ili seljak, a kad radim fontane, uređujem Mesničku i Radićevu, onda kažu da “peglam” centar, onda sam urbani gradonačelnik. Ali ja volim biti i jedno i drugo. Do kraja mog idućeg mandata svi će Zagrepčani imati vodu i kanalizaciju.

Kada ćete riješiti gorući problem otpada i kako se riješiti otrovnog mulja iz pročistača otpadnih voda?

– Natječaj za rješenje mulja je okončan i izabran je najpovoljniji ponuđač. Na drugostupanjskoj komisiji je žalba i pustimo da se to odradi do kraja. Za mjesec i pol dana će taj mulj početi odvoziti tvrtka koja je dobila posao na natječaju i taj mulj će se spaljivati. A što se tiče gradnje centra za gospodarenje otpadom koji je po prostornom planu predviđen u Resničkom Rukavcu, tamo gdje je pročistač otpadnih voda, mogu reći da je to trebalo biti usvojeno na zadnjoj sjednici Gradske skupštine te odgovorno tvrdim da ćemo prostorni plan donijeti na prvoj ili drugoj sjednici Skupštine, u ljeto.

PROSVJEDNICI NA SAVICI O BANDIĆEVOJ NAJAVI: ‘Ta nam izjava ne znači puno, želimo vidjeti daljnje planove’

“Gospoda iz HDZ-a blokirala Centar za gospodarenje otpadom”

Najavili ste odustajanje od gradnje spalionice otpada. Znači li to da taj centar za gospodarenje otpadom neće imati spalionicu?

– Nisam ja to najavio. Koncem prošle godine je Plan gospodarenja otpadom donijet na državnoj razini, jer ga mi nismo mogli donijeti bez državnog plana. Odmah smo reagirali i išli na donošenje prostornog plana koji je preduvjet da bismo mogli odrediti lokaciju za centar za gospodarenje otpadom u Resničkom Rukavcu. U tome smo na Gradskoj skupštini blokirani – to su gospoda iz HDZ-a napravila. Međutim, to ćemo donijeti na prvoj ili drugoj skupštinskoj sjednici u novom mandatu. Nakon što se otpad odvoji, ostat će oko četvrtina onoga što će trebati riješiti – spaljivanjem ili nekom drugom tehnologijom. Konsenzus oko toga trebaju donijeti građani, Grad, struka i resorno Ministarstvo. Ja ne želim prejudicirati. Centar u Resničkom Rukavcu neće imati spalionicu otpada. Tamo će biti mehaničko-biološka obrada, a što ćemo s ostatkom, to moramo riješiti u regiji. To ovi koji ‘kure’, neka ‘kure’, to je njihov problem. Meni je savjest čista.

Što ćete učiniti na rješavanju problema s prometom i javnim prijevozom u gradu?

– Uvijek može biti bolje, međutim, mi nismo ni vidjeli gužve u odnosu na gužve u razvijenijim europskim metropolama. Što se tiče prometa napravili smo jako puno. Imamo nešto manje od 400 autobusa i 300 tramvaja, od toga 142 niskopodnih. Za otprilike mjesec dana izići ćemo s prijedlogom kako napraviti još 60 niskopodnih tramvaja s Končarom i Gredeljom jer je to stara stvar koju sam predlagao bivšoj Vladi. Samo da se sada malo stabilizira situacija, pa da sjednemo. Zagreb je željan pomoći Gredelju i Končaru da s Vladom i resornim ministarstvom nađemo model kojim bi u sljedeće četiri godine izradili 60 niskopodnih tramvaja. Radi se o investiciji od oko 150 milijuna eura u iduće četiri godine. Velikim dijelom bismo zaposlili kapacitete Končara i Gredelja.

BANDIĆ O PREDSTOJEĆIM IZBORIMA: ‘Gdje god dođem pozivaju me da ostanem da napravim malo reda’

“Zagreb je najmanje zadužen od svih hrvatskih gradova”

Kako komentirate optužbe za nepotizam i zapošljavanje stotina podobnih u ZG holdingu?

– Ja to komentiram da gradonačelnik ne zapošljava, i drugo, ja sam sretan da nema ni jednog Bandića. Da je koji Bandić, onda bih se mogao zabrinuti, ali ovako mi je savjest čista.

Kakvo je stanje gradskih financija, posebice zbog tvrdnji Vaših konkurenata o prezaduženosti Holdinga?

– Zagreb je najmanje zadužen grad od svih hrvatskih gradova. Holding funkcionira, stabilizirali smo ga i on vrši svoju glavnu operativnu funkciju – a to je isporuka javne usluge Zagrepčanima na vrijeme i da se pritom što manje korigiraju cijene komunalnih usluga. Zadnje četiri godine mi nismo cijenu niti jedne usluge dizali, nego smo smanjivali. A što se tiče predviđanja ili tvrdnji bankrota Zagreba kroz “Lex Zagreb” i “Lex Holding” to prepuštam ovim, kako ja to zovem, iz sistema “Boško Buha”. Baci bombu, Mirko, pazi metak – pa ako te pogodi, pogodi. To je plod špekulacija u koje ja ne želim ulaziti. Ponosan sam što imamo konsolidiran i zdrav Holding. A što se tiče financija u Gradu, ta politika će se nastaviti i dalje – odgovorna, stabilna. Agencija Moody’s je to isto konstatirala. Bio bih sretan da možemo imati bolji rejting od Hrvatske, međutim, mi smo u škarama i ne možemo to imati. Ali kada Hrvatskoj krene bolje, onda će i Zagreb moći probiti taj plafon boljeg kreditnog rejtinga.

BANDIĆ ŽELI JOŠ JEDAN MANDAT, PREDSTAVIO SVOJE NAJVAŽNIJE PROJEKTE: ‘Za tri tjedna počinjemo s prvom fazom izgradnje metroa’