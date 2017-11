BANDIĆEVA STRANKA DOBILA NOVOG SABORSKOG ZASTUPNIKA: ‘Na ovome smo dugo radili’

Na skupštini stranke Bandić Milan 365 – Stranke rada i solidarnosti (BM 365), održanoj u subotu, toj se stranci priključila Stranka međugeneracijske solidarnosti Hrvatske (SMSH) koja je tako prestala raditi, a stranka zagrebačkoga gradonačelnika time je dobila stranačkoga zastupnika Kažimira Vardu, bivšega člana SMSH te aktualnog predsjednika saborskoga Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti, SMSH-a, Reformista i nezavisnih zastupnika.

Naime, SMSH donijela je na svojoj skupštini 24. studenoga odluku da će se pridružiti stranci BM 365, svojim dosadašnjim članovima preporučila da političko djelovanje nastave u stranci BM 365, te podržala Programsku deklaraciju BM 365 koju je skupština danas donijela.

Time je deklaracija postala temelj političkog djelovanja stranke BM 365 u mandatom razdoblju od 2017. do 2020.

U Programskoj deklaraciji stranke ističe se da su rad i solidarnost temelj suvremenoga društva koje se razvija i mijenja, stvara i privređuje za dobrobit svakog pojedinca i zajednice u cjelini, te da time žele naglasiti podjednaku važnost, povezanost i uzajamnu ovisnost gospodarske i demografske politike, kao ‘lica i naličja iste medalje’.



Istaknuto je i kako su stranke BM 365 i SMSH, na temelju dosadašnje uspješne suradnje na lokalnim izborima 2017. te zajedničkog političkog i programskog djelovanja u Klubu zastupnika u Hrvatskom saboru te u Klubu gradskih zastupnika u zagrebačkoj Gradskoj skupštini utvrdile prioritete u svom političkom djelovanju kako ih donosi ta programska deklaracija.

Bandić: Ta odluka je bila očekivana i na tome dugo radimo

U završnom obraćanju skupštini Bandić je istaknuo da je pristupanje članova SMSH-a njegovoj stranci bilo očekivano, da na tome dugo rade, te da su oni u biti istoga svjetonazora i zastupaju istu populaciju, jer nema rada bez solidarnosti, a solidarnosti bez rada.

Najavio je da će nezavisni saborski zastupnik iz njihova kluba Robert Jankovics od 1. prosinca preuzeti predsjedanje Klubom i dodao kako je “cijela filozofija djelovanja njihova kluba zastupnika – sve se može, kad se hoće i kad hoćemo nešto napraviti bolje, i pomoći ovoj napaćenoj zemlji”.

Zaključio je riječima pape Franje koji je poručio da ne pomažemo riječima, nego da to pokažemo na djelima. “I ovoj zemlji konačno treba pokazati na djelima. Treba živjeti posao koji radite, treba vjerovati u to što radite, treba imati hrabrosti preuzeti odgovornost, treba imati hrabrost donijeti odluku i treba imati hrabrosti stajati iza te odluke i realizirati cilj. Uvjeren sam (…) da će nakon parlamentarnih izbora Hrvatska biti više solidarna i gospodarski prosperitetna i da Hrvatska, a zaslužila je to cijela naša domovina ne samo Zagreb i moji sugrađani, većim djelom počne živjeti kao i građani Zagreba. A mi ćemo na tom tragu danas ojačani u budućem vremenu pokazati da znamo, hoćemo i možemo”, poručio je Bandić.

Rekao je da je optimist i kako je siguran da će na sljedećim izborima ljudi točno prepoznati istinsku kvalitetu i rezultate onih koji rade i da će dati povjerenje ljudima koji imaju reference izvedbenog stanja da može konačno Hrvatska znatnije krenuti bolje naprijed.

Bandić: Hrvatska je umorna od “salonskog ljevičarenja i desničarenja…”

Bandić je ustvrdio da je “Hrvatska umorna od salonskoga ljevičarenja, salonskoga desničarenja, od salonskih stručnjaka, od povijesnih reminiscencija i vraćanja stalno u povijest, od nesposobnosti, od podobnosti, od podjela….”.

Novinarima je rekao da je njegov ‘recept’ protiv toga isti za Hrvatsku, kao i onaj za Zagreb od prije 17 i pol godina i u njegovu šestom mandatu – da umjesto podobnih stavimo sposobne, da umjesto podjela okupljamo, da umjesto priča pokazujemo djelima.

Dosadašnja predsjednica SMSH-a Višnja Fortuna i dosadašnji član te stranke te predsjednik saborskog Kluba zastupnika Kažimir Varda na skupštini su izabrani za potpredsjednike stranke BM 365, a što su omogućile izmjene Statuta BM 365, koje je skupština usvojila. Troje bivših članova SMSH izabrani su za članove Predsjedništva i Glavnog odbora BM 365 – Zdenka Ninić i Stevo Živčić za članove Predsjedništva, a Biserka Budigam za članicu Glavnog odbora.

Fortuna je istaknula da su na izvanrednoj skupštini u petak donijeli jednoglasnu odluku da njihova stranka prestane raditi i da jedan dio njihovih članova nastavlja političko djelovanje u njihovoj novoj stranci – BM 365.

“Nije to samo jedan dio naših članova nego su većina naših članova. Sigurna sam i uvjerena sam da će doći i biti s nama i uz nas u našoj novoj stranci jer na taj način mi zajedno ćemo učiniti još više jer su naša područja djelatnosti kompatibilna i zajednička – a to su osobe starije životne dobi, osobe s invaliditetom, najranjivije skupine, rizici od siromaštva…”, rekla je.

Odluka jednoglasno donijeta

Varda je istaknuo da je zadovoljan što je ta odluka jednoglasno donijeta.

“Bez gospodarskog rasta, bez industrijske proizvodnje nema dobiti, nema poreza, nema mirovina, nema ni solidarnosti. I to je ono što, zapravo, predstavlja sinergiju između stranke za koju smo jučer donijeli odluku da prestaje raditi i da se vratimo ‘doma’, da se vratimo u stranku koja ima i rad i solidarnost, da svojim iskustvom doprinesemo Stranci rada i solidarnosti”, poručio je Varda.

Rekao je da žele svoja iskustva prenijeti i u Hrvatski sabor, te da će njih šestero zastupnika u Klubu plus nezavisni zastupnik Željko Lacković, a nada se da će uskoro u njihovu klubu biti i nešto više zastupnika, i bit će ne samo faktor stabilizacije Vlade, nego i prenijeti iskustva, ali i davati prijedloge na primjerima Grada Zagreba.

Varda vjeruje da će “uspjeti u Saboru ne samo podržavati nego i predlagati programe i zakone snagom Kluba kojega imaju”.