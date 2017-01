BANDA JEZIVIH MAŠKARA SIJE STRAH U ZAGREBU: ‘Ulaze u zgrade, zvone na vrata i predstavljaju se kao susjedi. Kći mi je doživjela šok!’

Skupina jezivih maskiranih osoba podigla je pravu uzbunu u nekim dijelovima Zagreba.

“Upravo ušli u moj ulaz (jedan s maskom vraga, cura s maskom mačke?), pitali smo ih što žele, da nisu djeca, da maškare nisu počele i da nemaju što radit u zgradi. Na spomen policije kaže zenska “recite im da će nas tu naći”. Je li netko imao situaciju s njima ili su bezopasni? Hvala.”, napisala je u ponedjeljak preplašena članica Facebook grupe “Zakaj volim Špansko”.

‘Pozvone na vrata i viču da je susjeda’

Kako piše Jutarnji, ubrzo nakon toga počeli javljati i drugi članovi grupe iz zagrebačkih kvartova Špansko i Malešnica.



Svi oni imaju istu priču – imali su bliski susret s osobama odjevenima u crveno i s maskama na licu. Priča i ne bi bila jeziva da su u pitanju djeca i da su počele maškare.

Kako za Jutarnji pričaju očevici, navodno je riječ o desetak odraslih osoba i jednom djetetu, podijele se u dvije grupe i ulaze u zgrade. Potom zvone na vrata i viču “susjeda je”.

Jedna majka iz Španskog ispričala je da je njezina 12-godišnja kći jučer doživjela šok od kojeg se još nije oporavila.

“Jučer sam otišla s mlađim djetetom oko 17.30 na roditeljski sastanak. Par minuta nakon mog izlaska zove me na telefon 12-godišnja kći i plače. Rekla mi je da joj zvone odrasli ljudi odjeveni u klaunove. Da se deru “susjeda je, otvorite””, kaže uznemirena majka.

‘Pretpostavljam da su izvidnica za buduće pljačke’

No, čini se da je zapadni dio Zagreba samo nastavak cijele priče s obzirom na to da se slično dogodilo i prije desetak dana u Sesvetama.

“Trinaestog siječnja oko podneva u Sesvetama je skupina “maškara” zvonila po cijeloj zgradi, držali su ruku na špijunki i govorili da je susjeda. Meni je odmah to bilo sumnjivo i nisam otvorila nego sam čekala da odu da vidim tko je to zapravo”, ispričala je za Jutarnji djevojka iz Sesveta.

“Nisu uopće pjevali, a kamoli da su rekli maškare. Budući da je to bilo usred radnog tjedna i oko podneva kad većine ljudi nema doma, pretpostavljam da je to izvidnica za buduće pljačke, da znaju koga nema doma u to doba dana. Usto, uopće nije vrijeme maškara”, strahuje Sesvećanka.

Ispod statusa objavljenog na Facebook grupi javili su se i drugi zabrinuti građani. Izdvajamo neke od komentara.

“Sad frendica pisala.da su njoj pozvonili, dijete otvorilo i dozivjelo sok. Druga kaze da su isto prosli tjedan zvonili po stanovima i stavljali prst na spelunku i vikali da je susjed.”

“Sad mi je policija bila, uzeli opis i podatke, napravit će obilazak. Ja sam na oranicama inače, nasuprot skole. Možda su još negdje u blizini.”

” joj ja sam ih vidjela kod sebe u posovom naselju, odmah blizu trgica 101. brigade, jako jezivo, cudni zvukovi…”

” meni su zvonili prije cca 2 tjedna. Isto su vikali susjeda. Bile su 2 curice u maskama. Ja sam otvorila i odmah zatvorila.”

“Bili kod nas oko 18:30, POS.”

“meni sada dosle na vrata 2 djevojke, mislim da imaju oko 30ak godina… kazu;

nemojte se bojati, samo cemo vam skuhat rucak, oprat suđe, malo usisavacem proc po stanu… usro sam se od straha, zatvorio vrata i sad zovem istjerivace duhova, babu mandu i vidovitog milana”

“vida došena 42 -SAD.”

“Da, meni su isto zvonili, al nisam otvarao, nisu se puno zadrzali na katu jer im nije nitko otvarao”

“neki decko i cura s obucena u neku bijelu kvazi plahtu s kapom djeda mraza i decko nemam pojma sto je on imao na glavi, uglavnom zvone po zgradama juzno od jet seta prema dobrise cesarica”