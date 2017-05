Austrijsko mjestio Hohenthurn smješteno je svega tri sata vožnje od Zagreba, na granici triju zemalja – Slovenije, Austrije i Italije. Iako se radi o predivnoj lokaciji, ovo mjestašce nije poznato po svom idiličnom krajoliku već po, kako ga reklamiraju, spa centru za muškarce. To je, očito, samo lijep naziv za jedan od najpoznatijih europskih bordela vrlo sugestivnog imena – Wellcum.

Novi list donosi reportažu o jednom danu u ovom ‘spa centru’, kao i razgovor sa ženom koja se brine da sve funkcionira kao po špagici.

Šefica Wellcuma je ruskinja njemačkog podrijetla, Svetlana Schenider koja svoju pedantnost zahvaljuje svojoj baki Njemici. ‘Svi mi u Wellcumu maksimalno se trudimo udovoljiti našim gostima, jer… Gost se kod nas mora osjećati kao kralj! I mora biti sretan, bez obzira na društveni status. Kod nas jednak tretman imaju imućni klijenti i oni koji imaju nešto manje novca, jednako se lijepo odnosimo prema mladima i starima. Svi oni kod nas imaju jednak status. I ono što je najvažnije, izuzetnu pozornost dajemo diskreciji, ona je ovdje na prvom mjestu. Dakle, sve što se dogodi u ‘Wellcumu’, ostaje u ‘Wellcumu’. Kod nas je to doista tako’, kaže Svetlana.

Nije sve u seksu

No, ne radi se tu samo o seksu, Wellcum svojim klijentima pruža i ono što bi im pružao bilo koji drugi wellness centar u svijetu. ‘Želimo da se naši gosti ovdje u prvom redu osjećaju ugodno i bezbrižno i da se dobro odmore od svakodnevnih obveza i napetosti. Dakle, nije ovdje samo seks u pitanju, naši gosti mogu uživati u odličnoj kuhinji koja je uistinu raznovrsna, koristiti naše sjajne spa i wellnes usluge, relaksirati se u vanjskom bazenu koji je otvoren cijele godine. Riječ bordel se često pogrešno razumije, erotika i seks mogu se ‘pakirati’ drugačije. E, baš to je naš moto’, dodaje Svetlana.



Ipak za one klijente koji dolaze isključivo zbog seksa, šefica Wellcumu može preporučiti nekoliko najtraženijih djevojaka među kojima je i Hrvatica umjetničkog imena Charlie, koja spada u top 5 naatraktivnijih imena ovog bordela.

No, djevojke, nisu zaposlence Wellcuma, njihov rad funkcionira slično onome u poznatom amsterdamskom Red light districtu. One plaćaju Wellcumu 85 eura dnevno da bi mogle raditi, a sva zarada koju dobiju od klijenata ide njima. Pritom klijenti troše i u hotelu, restoranu, baru, wellnesu, čime profitiraju i Wellcum i djevojke. Svakih šest tjedana one su obvezne odlaziti na detaljne liječničke preglede te se Svetlana hvali kako su sve njihove djevojke 100 posto zdrave.

Vole Balkance

A ima li gore Hrvata? Dakako da ima. ‘Dolaze nam klijenti iz Njemačke, Austrije, Slovenije, Italije, Hrvatske, Srbije… I odmah ću vam reći, Balkanci su naše najbolje mušterije, oni baš znaju uživati! Najčešće dolaze u grupama i sjajno se provode, uvijek podignu atmosferu. Recimo, kada odu u Nassfeld na skijanje, uvijek navrate kod nas i provesele se. Inače, u našem klubu organiziramo vrlo posjećene rođendanske proslave, dočeke nove godine, momačke večere, takozvane muške večeri, poslovne zabave, sastanke poslovnih partnera, proslave 18. rođendana na kojima punoljetnici konačno mogu ostvariti svoje erotske želje’, kaže Svetlana.

Zanima li vas cijena ovakvog provoda? Ulazak u klub naplaćuje se 85 eura u što je uračunato korištenje spa i wellness centra, vanjskog bazena uz neograničenu konzumaciju hrane i bezalkoholnih pića te uz dvije pive gratis. Djevojke imaju svoje tarife koje se u prosjeku kreću oko 70 eura za pola sata, no ovisno o željama klijenata, i taj iznos može znatno porasti.

Mladi poduzetnik iz Rijeke koji se u trenutku nastanka ove priče našao u Wellcumu kaže kako ne odlazi tamo isključivo zbog potreba, nego zbog dobrog provoda. ‘Ovamo odlazim da bih se u prvom redu dobro odmorio, relaksirao i zabavio. I nikad ne idem sam, uvijek odlazim s prijateljima, jer je baš uvijek dobra zafrkancija. Otkrili smo ga ove zime kad smo išli na skijanje, napravili smo pauzu od snježnih radosti i… Nismo požalili’, kaže mladi poduzetnik koji razmišlja i o ulaganju u poslovanje Wellcuma.