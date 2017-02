BALDASAR: ‘Situacija u Splitu postaje dramatična, nema proračuna za 2017.’

Splitski gradonačelnik Ivo Baldasar ocijenio je u četvrtak kako situacija u tom gradu postaje dramatična jer nema proračuna za 2017. godinu pa je na snazi privremeno financiranje za prva tri mjeseca ove godine, a nakon isteka tog roka, po njegovu mišljenju, vjerojatno će biti imenovan povjerenik za Split.

“Situacija postaje dramatična. Mislio sam da će biti teško, ali da ćemo se u vezi s financijama uspjeti dogovoriti, no kako idu dani, sve je gore i gore. Odgovornost snose oni koji su glasovali protiv proračuna za 2017. godinu”, rekao je Baldasar novinarima.

Splitsko Gradsko vijeća na sjednici 20. prosinca 2016. prihvatilo je privremeno financiranje za prva tri mjeseca 2017. pošto prije toga nije prihvatilo Baldasarov prijedlog proračuna za 2017.

Po njegovim riječima, u Splitu zbog privremenog financiranja korisnici proračuna – građani, udruge, osobito one iz kulture, te sportski klubovi i udruge civilnog društva imaju teškoća.



“Komunalno poduzeće ‘Promet’ bilo je u postupku nabave 30 polovnih autobusa, ali u odličnom stanju, no zbog privremenog financiranja nismo im mogli dati jamstvo te je propao natječaj”, rekao je Baldasar i dodao kako ga najviše zabrinjava stanje u “Prometu”.

Upozorio je da će novi problem biti kada dođe povjerenik za Split nakon što istekne privremeno financiranje za prva tri mjeseca ove godine.

“Velika je vjerojatnoća kako će doći povjerenik za Split, a to će onda potrajati do novog saziva Gradskog vijeća koje će u najboljem slučaju krajem lipnja moći izglasati proračun. To znači kako će restriktivne mjere u Splitu trajati šest mjeseci”, rekao je Baldasar.