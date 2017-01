‘BAGATELA’ LETOVI IZ HRVATSKE: Od Zagreba do Londona i nazad za 100 eura, pogledajte što se sve još nudi

Često se čini kako se iz susjednih zemalja mogu uloviti jeftiniji letovi za druge europske gradove, no nije baš tako. I iz Hrvatske se može jeftino putovati avionom, i to iz gotovo svih većih gradova u Hrvatskoj.

Portal Pun kufer pronašao je low cost letove, od kojih najjeftiniji košta svega 414 kuna. Za usporedbu, to je kod nas gotovo jeftinije od povratnih karata nekih domaćih međugradskih autobusnih linija.

Primjerice, iz Zagreba u Manchester u Velikoj Britaniji povratnu kartu ćete platiti 819 kuna, za letove od 1. svibnja do 30. listopada 2017. Povratnu kartu do Londona možete kupiti već za 787 kuna, ako putujete u razdoblju između 28. travnja do 30. listopada.

Povratnu avionsku kartu za Kopenhagen u Danskoj možete kupiti već od 970 kuna za letove od 10. prosinca do 29. listopada 2017.



Iz Rijeke u London i nazad za 805 kuna

Iz Pule možete letjeti u Frankfurt, a povratna karta za letove u razdoblju od 28. ožujka do 28. listopada stoji tek 464 kune.

U London možete putovati i iz Rijeke, a povratnu kartu za letove u razdoblju od 3. lipnja do 30. rujna možete dobiti za 805 kuna. Povratnu avionsku kartu od Rijeke do Stockholma za letove od 27. ožujka do 27. listopada platit ćete 515 kuna.

Iz Zadra možete putovati u Bruxelles, po cijeni od 474 kune za letove u razdoblju od 27. ožujka do 29. listopada. Povratnu avionsku kartu iz Zadra do Pariza platit ćete 459 kuna, ako letite između 26. ožujka i 25. listopada. Let od Zadra do Düsseldorfa u Njemačkoj i obrnuto stajat će vas 497 kuna, za letove od 28. ožujka do 28. listopada.

Povratna karta Zadar-Dublin za tek 812 kuna

Iz Zadra možete letjeti i za Göteborg u Švedskoj, a povratnu kartu za letove u razdoblju od 26. ožujka do 25. listopada platit ćete 632 kune. Povratna karta za Frankfurt od 27. ožujka do 27. listopada stoji 414 kunu, dok ćete iz Zadra u Dublin moći putovati avionom za cijenu povratne karte od 812 kuna, ako putujete između 27. ožujka i 27. listopada.

Povratnu avionsku kartu od Splita do Bristola platit ćete 1111 kuna, ako putujete između 22. travnja i 23. rujna. Do Londona i natrag let ćete platiti 760 kuna, u razdoblju od 29. ožujka do 24. rujna. Povratna karta Split – Amsterdam u razdoblju od 14. travnja do 24. rujna stoji 830 kuna. Do Milana i nazad možete putovati već za 640 kuna, u razdoblju od 26. lipnja do 3. rujna.

Iz Splita do Rima i nazad možete putovati za 798 kuna, za letove od 28. ožujka do 28. listopada, dok povratnu kartu za Barcelonu možete kupiti po cijeni od 1035 kuna za letove od 30. ožujka do 28. listopada ove godine.

Iz Dubrovnika do Amsterdama i nazad za samo 598 kuna

Iz Dubrovnika možete putovati u Amsterdam i natrag po cijeni od 598 kuna, od 1. svibnja do 30. rujna. Od 26. lipnja do 3. rujna za 774 kune možete kupiti i povratnu kartu Dubrovnik-Pariz.

Povratna karta iz Dubrovnika za London u razdoblju od 8. travnja do 24. rujna stoji 889 kuna, dok za Edinburgh u Škotskoj košta 904 kune, za letove od 22. travnja do 23. rujna.

U Madrid i natrag Dubrovčani mogu putovati po cijeni od 883 kune, ako lete između 28. ožujka i 28. listopada, dok povratna karta za Kopenhagen stoji 970 kuna, za letove u razdoblju od 1. travnja do 28. listopada.