BAČIĆ SPUSTIO GRMOJI: ‘HDZ mu nije smetao kad je Most s nama dvaput išao u koaliciju’

Predsjednik saborskog Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić ocijenio je u četvrtak kako ‘oporbena pozicija’ očito djeluje frustrirajuće na Nikolu Grmoju (Most) pa pribjegava verbalnom nasilju te čak prijeti predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću.

“Oporbena pozicija očito djeluje frustrirajuće na Nikolu Grmoju (Most) i onda pribjegava verbalnom nasilju, čak do prijetnja predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću. Zanimljivo je kako mu HDZ, od koga sada očekuje ispriku, nije ranije smetao kada je Most s tim istim HDZ-om dva puta stvarao zajedničku koalicijsku Vladu”, rekao je Bačić za Hinu komentirajući izjavu Grmoje, koji je rekao da je spreman ispričati se predsjedniku Hrvatskoga sabora Gordanu Jandrokoviću ako se prije toga HDZ ispriča za sve svoje afere.

Zastupnik Mosta Nikola Grmoja poručio je u četvrtak na konferenciji za novinare Klubu zastupnika HDZ-a u Hrvatskome saboru da je spreman ispričati se predsjedniku Sabora Gordanu Jandrokoviću ako se prije toga HDZ ispriča za sve svoje afere.

Grmoja smatra da su optužbe HDZ-ovaca da je počinio kazneno djelo prijetnje pokušaj da se skrene pozornost javnosti s gašenja Saborskoga istražnog povjerenstva za Agrokor.