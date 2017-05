BAČIĆ PRAVDAO POTEZ S GLASNOVIĆEM, A BAUK MU UZVRATIO: ‘Ma HDZ bi u ovom trenutku potpisao i za let na Mjesec’

‘Ma za 76 glasova HDZ bi potpisao i let na mjesec’, slikovito je poručio predsjednik kluba zastupika SDP, na HDZ-ovo opetovanje kako nije bilo nikakvih zakulisnih igara kojima su pridobili glas zastupnika dijaspore.

Na Glasnovićevu listu zahtjeva obrušio se još i zastupnik Živog zida Ivan Pernar tijekom sjednice: “Zar vi stvarno mislite da će Plenković vaš glasiti platiti milijardu kuna? Pa vi ste naivni gospodine Glasnoviću. Ovdje se ljudi prodaju za sitniš. Da je HDZ-u stalo da se tim ljudima riješe mirovine pa oni bi to riješili. HDZ će vas iznevjeriti”.

Još oštriji bio je bivši ministar branitelja koji napao HDZ, a sada su o Glasnovićevom predomišljanju za HRT govorili Arsen Bauk i Branko Bačić.

MATIĆ O GLASNOVIĆEVIM UVJETIMA: ‘Za to će trebati milijarde. Neka mu Plenković da svoj stan, a ne da ga kupuje državnim novcem’



Predsjednik HDZ-ovog kluba zastupnika odlučno odbacuje navode da je bilo dogovora oko nekakvih zakulisnih radnji, a u samom sporazumu kojim premijer jamči isplatu 1,3 milijarde kuna bivšim pripadnicima HVO-a ništa sporno.

PROCURILO KAKO JE HDZ OSIGURAO GLAS GLASNOVIĆA: ‘Četiri dana smo ga lomili, a na kraju…’

No zato je Bauk bio prilično oštar:

“Mislim da je danas netko od ovih 76 zastupnika tražio potpis da će Hrvatska imati posadu i za let na Mjesec, HDZ bi potpisao da bio dobio 76. glas. To je jedna politička deklaracija HDZ-a i Glasnovića koja je trebala kao pokriće Glasnoviću da da glas za predsjednika Sabora. Imam dvojbu da li je trebao Plenković potpisati to kao predsjednik Vlade ili kao predsjednik HDZ-a, ali u ovom trenutku to je manje bitno.”žestok duel