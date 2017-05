BAČIĆ NAPOKON OTKRIO HDZ-OVE KARTE: ‘Imat ćemo većinu u Saboru kada nam to bude trebalo’

Bilo je već kriza vlasti i natezanja oko većine u Hrvatskom saboru, no malo je situacija bilo je poput ove aktualne krize kada ni glavni akteri ne znaju ili ne žele reći imaju li parlamentarnu većinu, a ni ustavni stručnjaci ne mogu se složiti oko procedure glasanja.

Jedna od ključnih nepoznanica jest ona ima li HDZ potrebnu većinu u Saboru za potporu Vladi nakon što je iz nje najuren Most. Nakon što je ranije danas briljirao jedan od trojice HDZ-ovih potpredsjednika Sabora, Željko Reiner, rekavši kako “u ovom trenutku nije ni važno ima li HDZ većinu” večeras se rašomonijadi oko tog pitanja pridružio i predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić koji je u Dnevniku Nove TV lakonski ustvrdio da će “HDZ imati većinu kada to bude bilo potrebno”.

Zadovoljan pregovorima s Esih i Glasnovićem

Pojasnio je da će tu većinu, uz zastupnike HDZ-a, činiti i njihovi partneri, pojedini nezavisni zastupnici, a dodao je i ono ključno “Pregovaramo i sa svim drugim potencijalnim partnerima. Pričekat ćemo još dva dana pa ćete imati punu informaciju”.



Na pitanje hoće li i Bruna Esih i Željko Glasnović svojim glasovima podržati Vladu i izbor Gordana Jandrokovića za novog predsjednika Sabora, Bačić je iskazao zadovljstvo pregovorima s tih dvoje zastupnika za koje se ne zna koliko su i kojoj struji HDZ-a bliski – onoj koja vodi stranku ili onoj u sjeni.

“Razgovaramo o tome, kao i s Glasnovićem, i očekujem da ćemo imati njihovu potporu kada dođe vrijeme”, kazao je Bačić. Dodao je da su “prilično usuglasili stavove” i sa zastupnicima stranke Pokrenimo Hrvatsku. te “prililno usuglasili stavove”.

“Ništa me više ne bi čudilo od gospodina Petrova”

Jedino što se zasad sigurno zna, kazao je Bačić, jest da je Božo Petrov izgubio potporu većine saborskih zastupnika.

Na pitanje očekuje li da će Petrov nakon sutrašnje rasprave i glasovanja o povjerenju ministru Mariću proglasiti dvotjednu stanku, Bačić je kazao da ga “nakon današnjeg dana ništa više ne bi čudilo od gospodina Petrova”.

“Ako to napravi, to bi bila grčevita borba za fotelju, to bi bilo nasilje nad demokracijom, procedurom i Poslovnikom. Uvjeren sam da ćemo uspjeti skupiti većinu. Ali, ako se to ne dogodi, HDZ je spreman ići na nove izbore”, kazao je Bačić.

