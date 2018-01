BAČIĆ I GRMOJA O IZGRADNJI PELJEŠKOG MOSTA: ‘Nemam saznanja da EK uvjetuje gradnju’, ‘Nadam se da ta informacija nije točna’

‘Nadam se da ovo što je iznio zastupnik Lovrinović nije točno. Znamo koliko se taj Pelješki most obećava, koliko je puta polagan kamen temeljac, kao i koliko je puta u ljudima buđena nada da će se taj most izgraditi. Mislim da su do sada svi bili uvjereni kako je to gotova stvar i stoga se nadam se da ovo što je kolega Lovrinović iznio nije točno.’

Predsjednik Kluba HDZ-a Branko Bačić izjavio je u utorak kako nema saznanja da Europska komisija (EK) traži da se prije gradnje Pelješkog mosta riješi granica na moru između Hrvatske i BiH te da ne vidi argumente za to, a ‘mostovac’ Nikola Grmoja izrazio je nadu da ta informacija zastupnika Ivana Lovrinovića (Promijenimo Hrvatsku) nije točna.

Bačić: ‘Nemam takvih informacija ni saznanja’

“To mi je prva informacija. Sinoć sam bio s ministrom (prometa), premijerom, imali smo sjednicu Predsjedništva HDZ-a, takvih informacija, odnosno saznanja nemam, niti vidim koji bi to bio argument”, rekao je Bačić novinarima u Hrvatskom saboru upitan za Lovrinovićevu izjavu. Lovrinović je ranije izrazio zabrinutost za realizaciju Pelješkog mosta, jer na temelju ozbiljnih informacija iz samog vrha Vlade, kako je naveo, EK pisanim putem zahtijeva rješavanje granice na moru između Hrvatske i BiH prije realizacije gradnje, zbog čega je zatražio da se o svemu očituje premijer Andrej Plenković.

Bačić: Ne vidim objektivne razloge koji bi osporavali gradnju mosta

“Nije moguće vezivati neriješenu, neutvrđenu granicu između dviju država izgradnjom kapitalnog objekta koji je neprijeporno na području Hrvatske. Lokacija Pelješkog mosta, neovisno o budućoj granici u Malostonskom zaljevu, je na području Hrvatske i doista ne vidim koji bi objektivni, stručni razlozi osporavali izgradnju mosta”, poručio je Bačić. Tumači kako je u bilo kojem određenju granice u Malostonskom zaljevu, čak i u najnepovoljnijem za Hrvatsku, lokacija mosta još uvijek je 500 metara u prostoru Neretvanskog kanala, odnosno prostoru koju čini hrvatske unutarnje morske vode.

Podsjeća da je u Sarajevu 2006. potpisana bilješka s ekspertnom skupinom BiH, da su utvrđeni glavni elementi mosta (širina plovnog puta od 200 metara i visina mosta iznad površine od 55 metara), kojima se osigurava “neškodljiv” prolaz brodovima koji uplovljavaju u Neum i isplovljavaju iz njega.

Grmoja: Svi su dosad bili uvjereni da je gradnja mosta gotova stvar

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja nada se da Lovrinovićeve tvrdnje nisu točne.”Nadam se da ovo što je iznio zastupnik Lovrinović nije točno. Znamo koliko se taj Pelješki most obećava, koliko je puta polagan kamen temeljac, kao i koliko je puta u ljudima buđena nada da će se taj most izgraditi. Mislim da su do sada svi bili uvjereni kako je to gotova stvar i stoga se nadam se da ovo što je kolega Lovrinović iznio nije točno”, rekao je Grmoja novinarima u Saboru.