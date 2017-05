BAČIĆ DETALJNO OBJASNIO TKO ČINI NOVU HDZ-ovu VEĆINU: ‘Da, među potpisnicima je i gospodin Saucha’

Šef Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačič izvijestio je u petak kako HDZ ima prikupljenih 76 zastupničkih potpisa za predsjednika Hrvatskog sabora, a na to bi mjesto trebao doći Gordan Jandroković.

“Mi smo jučer tvrdili da postoji saborska većina u Saboru, da smo jučerašnjim izglasavanjem povjerenja ministru financija to i potvrdili, a danas smo, sukladno Poslovniku Hrvatskog sabora, predložili, nakon što će biti razriješen predsjednik Sabora Božo Petrov, da su ispunjene sve pretpostavke za izbor predsjednika Sabora. Mi smo kao klub mogli sukladno poslovniku predložiti predsjednika sabora i bez 76 potpisa jer se predsjednik Sabora bira natpolovičnom većinom nazočnih zastupnika u Saboru. No usprkos tome, ipak smo htjeli kako bi potvrdili da Vlada ima većinu u Saboru, prikupiti 76 potpisa kako bismo i time učvrstili legitimitet novoizabranog predsjednika Hrvatskog sabora, a to će biti gospodin Gordan Jandroković“, pojasnio je Bačić novinarima.

Bačić je to rekao nakon sjednice saborskog odbora za Ustav koji je na zatvorenom dijelu trebao odlučiti na koji način će se izabrati nasljednik predsjednika Sabora Bože Petrova koji je jučer podnio ostavku.

Na pitanje tko im čini većinu uzvratio je: Svi naši dosadašnji koalicijski partneri – kolege iz Kluba nacionalnih manjina, kolege iz HSLS-am HDSSB-a, HKDS-HDS. Pored njih su tu još i gospodin Mišić, gospodin Škibola, general Glasnović i podršku nam daje nezavisni zastupnik Tomislav Saucha“, izvijestio je.



Bačić nije htio decidirano odgovoriti na pitanje da li su potpisani za Jandrokovića spremni biti i dio buduće vladajuće većine.

“Ne bih htio ulaziti što su nam pojedini zastupnici rekli. Pitanje je bilo postoji li većina i sada sa prikupljenih potpisa 76 zastupnika to sada više nije sporno. Bit će izabran predsjednik, a nakon toga ćemo sukladno Ustavu sazvati sjednicu na kojoj će biti izabrani ministri.

Plenarna sjednica Hrvatskog sabora nastavlja se u 13 sati, a na njoj će, kako je rekao, razriješiti Mostovog Božu Petrova temeljem njegove ostavke na mjesto predsjednika Hrvatskog sabora, a potom će se ići na izbor predsjednika Sabora.

Najavio je i saborsku stanku do iza lokalnih izbora.