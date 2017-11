BAČIĆ DEMANTIRA MILJENIĆA: ‘Povjerenstvo za Agrokor nije ukinuto, ono će postojati ako istraga ne završi optužnicom’

Predsjednik Kluba zastupnika HDZ-a Branko Bačić u utorak je odbacio tvrdnje Orsata Miljenića (SDP) kako su u HDZ-u priznali da griješe jer su donedavno tvrdili kako ne treba nikakva odluka o prestanku rada istražnog povjerenstva za Agrokor, te istaknuo da Odbor za Ustav nije donio nikakvu oduku o prestanku rada povjerenstva koje, tvrdi, nije ukinuto te će postojati ako istraga ne završi podizanjem optužnice.

Bačić je novinarima rekao kako su HDZ-ovci na sjednici Odbora za Ustav samo konstatirali ono što su i dosad govorili – da ne treba nikakva odluka jer je povjerenstvo prestalo s radom odmah nakon što je rješenje DORH-a o istrazi postalo pravomoćno. “Na Odboru nismo donijeli odluku na osnovu koje je prestao rad povjerenstva. Povjerenstvo nije ukinuto i ono će postojati ako istraga ne završi podizanjem optužnice”, poručio je Bačić.

Dodao je da po zakonu povjerenstvo neće raditi sve dok traje sudbeni postupak, s tim da se novo povjerenstvo o Agrokoru ne može osnovati. “Što se tiče političke odgovornosti, imali smo saborsku raspravu o političkoj odgovornosti Vlade upravo u vezi Agrokora. Ako ta rasprava nije bila dovoljna da bi zastupnici utvrdili političku odgovornost Vlade, ne znam što bi još dodatno trebalo dokazivati”, istaknuo je.



Vezano za optužbe oporbe na račun HDZ-a vezano za Vupik, Bačić je pozvao “svakoga tko ima bilo kakav dokument koji tereti nekoga u Vladi u vezi prodaje Vupika da podnese kaznenu prijavu, kako bi se o tome očitovalo hrvatsko pravosuđe”. Napomenuo je kako je u Saboru sa 77 glasova utvrđeno da Vlada ne snosi nikakvu političku odgovornost, dapače, da radi u okviru zakona i Ustava.

Netko u SDP-u loše brifira Bernardića pa ispada smiješan

Odbacio je i tvrdnje predsjednika SDP-a Davora Bernardića da Sabor mora izglasati zaključak Odbora za Ustav, po kojemu je istražno povjerenstvo za Agrokor prestalo s radom 20. studenoga s pravomoćnošću istrage, ocijenivši da ga netko u SDP-u namjerno loše brifira, pa ispada smiješan. “Sabor ne treba donijeti nikakav dokument zato što je povjerenstvo prestalo raditi po sili zakona. Sabor neće o tome glasovati, Bernardić ima krive informacije”, poručio je.

Upitan treba li Vladimir Šeks ostati na čelu Savjetodavnog vijeća HDZ-a, s obzirom na navode u medijima o njegovoj povezanosti s Udbom, Bačić je odgovorio kako Šeksa poznaje od 1990. te da je od tada bilo više takvih optužbi na njegov račun.

“Ali, ja znam da je Šeks sa 27 godina, kao zamjenik okružnog tužitelja u Osijeku podnio kaznenu prijavu protiv tadašnjih šefova republičke i savezne Udbe zbog toga što su omogućili otvaranje pisama naših iseljenika. U to je vrijeme ovo bila, najblaže rečeno, hrabrost. Od tada, pa sve do svibnja 1990. Udba se bavila Šeksom, čak u toj mjeri da je kao politički protivnik tadašnjeg sustava završio u zatvoru, a nakon toga mu je zabranjeno bavljenje odvjetništvom. Postao je državni neprijatelj broj 1, jedan od najpoznatijih političkih disidenata u to vrijeme”, istaknuo je Bačić.

Logične su Šeksove tvrdnje da je bio žrtva, a ne doušnik

“Ovo što Šeks tvrdi da nije bio doušnik nego žrtva logično je s obzirom na način na koji je tada živio”, dodao je.

Dodao je kako je i sam Šeks potvrdio da u medijima objavljeni dokumenti nisu krivotvoreni, ali da je u tom predmetu spašavao sebe jer je procijenio da je njegov razgovor Udba prisluškivala te se na taj način spašavao od teškog zatvora. Bačić tvrdi kako ne zna da i Šeks ima te dokumente i otkud zna tko ga je istraživao u Državnom arhivu, uputivši novinare da to pitaju njega.

Na opasku novinara da Udba prema Šeksu ipak nije bila tako stroga kako on to predstavlja, Bačić je uzvratio kako ne bi iz današnje pozicije sudio o ljudima koji su sedamdesetih i osamdesetih živjeli u vrlo teškim uvjetima. Treba se vratiti u realnost u kojoj se nalazio Šeks, nakon što je izbačen iz okružnog tužiteljstva u Osijeku, poručio je.