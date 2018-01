AUTOŠKOLE SE POBUNILE PROTIV NOVOG ZAKONA: ‘Polaganje vozačkih na kraju može ispasti skuplje, čak i ako je paket u startu jeftiniji’

Slobodno formiranje cijena je dobro, no samo uvjetno, smatraju u autoškolama

Krajem listopada usvojen je Zakon o sigurnosti prometa na cestama, unatoč aktivnom otporu vlasnika 337 autoškola u Hrvatskoj. Zakon je stupio na snagu s prvim danom 2018. godine. Njime se liberalizira tržište, dok je formiranje cijena određeno tržišnim natjecanjem. Vlada očekuje da će zbog novog Zakona neminovno doći do pada cijena polaganja vozačkog ispita, no strukovne organizacije autoškola smatraju suprotno. I ne samo to, dio autoškola, a posebno je to vidljivo na području Dalmacije, već je podignuo cijene za gotovo tisuću kuna.

U autoškolama smatraju kako će novi zakon dovesti do srozavanja kvalitete obuke budućih vozača, a da će pad cijena, ako dođe do njega, biti posljedica dampinga. Tvrde kako to na dugi rok nije održivo te da vodi zatvaranju brojnih autoškola.



Denis Peloza, predsjednik Strukovne grupe autoškola Istre, zamjenik predsjednika nacionalne grupe i vlasnik pulske Autoškole SL 91, tvrdi kako novi zakon ima više loših nego dobrih strana. Slobodno formiranje cijena je, kaže Peloza, dobro, no samo uvjetno. Ta je mogućnost postojala i do sada, a dosadašnja minimalna cijena nastavnog sata nije predstavljala fiksnu tarifu već je trebala osigurati izbjegavanje potplaćenosti zaposlenika i status koji je omogućavao povremeno zapošljavanje, piše Novi list.

Negativna konkurencija

‘Novim zakonom je omogućeno da se otvori ‘one man driving school’, gdje jedna osoba ima mogućnost, osim na poslovima upravljanja tvrtkom ili obrtom, raditi sve poslove u okvirima do 300.000 kuna godišnje izvan sustava PDV-a, što će dovesti do viška zaposlenika i negativne konkurencije autoškolama koje ostaju obveznici PDV-a’, kaže Peloza.

On smatra da je pri Vladinim najavama o pojeftinjenju napravljena velika greška jer se istovremeno promovira liberalizacija i najavljuju jeftinije cijene te da se na taj način zapravo pokušava utjecati na slobodno formiranje cijena te da država propisima nije olakšala poziciju autoškola, već napravila suprotno. Kaže i da je javnost zbunjena cijenom autoškola, odnosno cijelim postupkom stjecanja vozačke dozvole.

‘Autoškola je jedini subjekt koji u tom postupku sudjeluje kao poduzetnik, porezni obveznik i stvara novu vrijednost. Ostali subjekti idu u sferu javnih ovlasti i cijene su unaprijed definirane i to značajno skuplje po jedinici usluge. Teško je procijeniti hoće li cijene ispita biti povećane, ali s obzirom na podizanje standarda, uvođenja tehnologije i viših kriterija u postupku provedbe ispita, moguće je povećanje cijene ispita što u konačnici plaća kandidat. Prihode po toj osnovi ne ostvaruju autoškole, one su samo kotačić u cijelom postupku, ali u javnosti percipirane kao glavni krivac za navodno visoke cijene’, kaže Peloza.

Autoškole smatraju da nije trebalo mijenjati zakon

Osnivač riječke autoškole ‘Car’ Petar Draganić bavi se poslom autoškola već 40 godina te je mišljenja da su po pitanju autoškola i polaganja vozačkih ispita stvari bile manje-više uređene te da ih nije bilo potrebno mijenjati. ‘Ja sam se za to borio, ali nisam uspio’, rekao je te dodao kako je u razgovorima s kolegama unutar struke zaključio da se cijene zasad neće ni dizati ni spuštati.

‘Što bi se dogodilo da sad cijena polaganja vozačkog ispita pojeftini? Što bi bilo s onima koji su već u postupku, slušali su predavanja, odradili vožnju? Osim toga, smatram da cijena ne može ići niže jer bi se to išlo direktno nauštrb rada i primanja instruktora, a njihove su plaće ionako mizerne i kreću se u rasponu od 3.500 do 4.000 kuna. Cijena za B kategoriju, s prvom pomoći i polaganjem ispita ukupno iznosi oko 7.200 kuna, ali ne ide taj novac samo autoškolama. Više košta nekoliko sati prve pomoći nego 30 sati teoretske nastave koja se dobiva u autoškolama. Mislim da jednostavno nema prostora za smanjivanje cijene’, rekao je Draganić.

Diskriminacija po platežnoj moći?

Peloza navodi i mogućnost potencijalne diskriminacije kandidata koji si mogu priuštiti manje. Hoće li instruktori prednost u nastavi davati onima koji plate više?

‘Potencijalno u startu jeftinija autoškola u konačnici može ispasti znatno skuplja. Početna cijena ugovaranja za paket usluga može biti povoljnija, ali u slučaju neprofesionalnog odnosa može se očekivati da će osposobljavanje trajati duže i bit će potreban već broj sati. Dakle, početno cijena mogla bi biti povoljnija, ali u slučaju neuspješnog savladavanja programa, a što može biti povezano s nezadovoljstvom i statusom stručnog zaposlenika, mogla bi biti pogubna’, zaključuje Peloza.

Kvaliteta obuke

Predsjednik nacionalnog udruženja autoškola HGK-a Denis Ožegović komentirao je slobodno formiranje cijena. Kaže kako je trenutno uspostavljen relativno kvalitetan nivo obuke te da su se autoškole natjecale kvalitetom, a ne cijenom.

‘Buniti se treba onaj koji za svoj novac ne dobije primjerenu razinu usluge. Cijena sata iznosila je 115 kuna bez PDV-a. U Sloveniji je sat oko 23 eura, a o Austriji ili Njemačkoj da i ne govorimo. Ako usporedite našu cijenu autoškole s cijenama sata rada u drugim branšama, primjećuje se da nam je cijena niska. Jer, u nju moramo ukalkulirati troškove rada stručnog voditelja, predavača, instruktora, učionice i uredskog prostora, prometnog vježbališta, vozila, knjigovodstva, režijskih troškova… pa tvrdim da autoškole posluju na granici rentabilnosti, gdje nema prostora za smanjivanje cijene’, upozorio je Ožegović.