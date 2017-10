ARSEN BAUK: ‘Ovo je četvrti put da tražimo opoziv Vlade, u prva tri izazvali smo pukotine vlasti’

Arsen Bauk gostovao je u Dnevniku televizije N1, gdje je govorio o novom Statutu SDP-a, ali i o inicijativi opoziva Vlade koji su pokrenuli zbog afere Agrokor.

Mnogi se pitaju što će biti sa saborskim povjerenstvom za Agrokor.

‘Povjerenstvo može raditi dok mu ne istekne rok od šest mjeseci ili da ga vladajući ne ukinu kada krene istraga. Ja očekujem da će Povjerenstvo raditi u onom dijelu u kojem nije otvorena istraga, i tu smo čak dobili i podršku predsjednice Republike, na tome joj zahvaljujemo, jer je ocjenila da su naši argumenti jači od argumeta HDZ-a’, rekao je Bauk.

Plenković je na SDP-ovu inicijativu kazao kako je osuđena na propast. Bauk je objasnio zbog čega je uopće i krenula.



‘Što se tiče opoziva Vlade, mi smo u četvrtak pristojno zatražili da premijer ili potpredsjednica Vlade dođu u Sabor i objasne ugovor koji je Ramljak potpisao s fondovima a kojim se značajno ograničavaju prava Vlade u provedbi lex Agrokora. Kako oni to nisu napravili, cijeli dan smo u četvrtak koristili stanke kako bismo oko stanja u Agrokoru dobili odgovor, a kako ih nismo dobili, jedni način da ga dovedemo u Sabor je da uputimo zahtjev za opoziv, nakon toga će premijer morati doći u roku od 8 do 30 dana kako to propisuje pravilnik’, rekao je predsjednik saborskog kluba SDP-a.

‘Ovo je četvrti put da tražimo opoziv, u prva tri uspjeli smo izazvati pukotine Vlade, na način da su nas podržali i neki od vladajućih. U ovom trenutku nemamo informacija da bi nas mogo podržati netko iz vladajuće koalicije’, dodao je.

Na komentar da HDZ SDP-ovce optužuje za savezništvo s Ivicom Todorićem, Bauk odgovara:

‘Zanimljivo. Mogli su nas optužiti i za rat u Siriji. Što se tiče takozvanog savezništva, ja bih rekao Todorić je udaljen od HDZ-a i mi smo udaljeni od HDZ-a, ali smo mi duplo udaljeniji od Todorića nego što je HDZ udaljen od Todorića’, rekao je i dodao:

‘Ako bi došlo do opoziva, to bi značilo da većina ne postoji, oba su scenarija moguća ali mi se ovaj drugi čini vjerojatnijim’, zaključio je Bauk za N1.