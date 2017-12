ARBITRAŽA IZAZVALA SUKOB U SLOVENSKOJ VLADI: Erjavec očitao bukvicu Ceraru zbog usvajanja presude: ‘To će nas skupo stajati’

Slovenski ministar vanjskih poslova Karl Erjavec izjavio je da je Slovenija već trebala implementirati arbitražne presudu na moru te da je pogrešno što se s tim čekalo, uputivši time neizravnu, no otvorenu kritiku svom premijeru Miru Ceraru.

“Vlada je arbitražnu presudu, u dijelu koji se odnosi na more, trebala već implementirati jer u dijalogu s Hrvatskom nema nikakvog napretka. Ta će nas greška Stranke modernog centra (vodeće stranke u koaliciji koju vodi premijer Miro Cerar) skupo stajati”, kazao je Erjavec u razgovoru za Slovensku televiziju, prenijela je u ponedjeljak Slovenska tiskovna agencija STA.

Erjavec je time reagirao na kritike predsjednika parlamenta Milana Brgleza da se Erjavec i njegova stranka udaljavaju od dogovorene politike u koaliciji, kalkulirajući pri tome na približavanje parlamentarnih izbora.

PAHOR SMIRUJE STRASTI? ‘Arbitražnu presudu treba primijeniti, ali u suradnji s EU i Hrvatskom’



Sve je to zbog izbora?

Brglez, član stranke premijera Mire Cerara, u razgovoru za mariborski “Večer” od subote ustvrdio je da vlada ima dobru strategiju pripreme za provedbu arbitraže, ali da je Erjavec zbog približavanja parlamentarnih izbora sve manje konstruktivan član vlade i da “svoje mišljenje stavlja iznad interesa i ugleda države”, ne samo kad je riječ o odnosima s Hrvatskom i arbitraži, nego i o nekim neusklađenim zakonskim prijedlozima koji su zastali u parlamentarnoj ili vladinoj proceduri.

U razgovoru za RTV Slovenija Erjavec je zanijekao da se vodi predizbornim političkim kalkulacijama. Kazao je da je njegov interes stabilnost vlade, ali je potvrdio da postoje razlike u nekim političkim stajalištima i zakonskim rješenjima.

Premijerova stranka u nezavidnom položaju

“Moj interes kao predsjednika stranke DESUS je da na ljevici ne dolazi do prevelikih napetosti. No, istina je da je se premijerova stranka ovog trenutka nalazi u nezavidnom položaju. To je i razlog zašto do napada na našu stranku dolazi unutar vladajuće koalicije”, kazao je Erjavec.

On je dugogodišnji predsjednik Demokratske stranke umirovljenika (DESUS) i ministar vanjskih poslova u više vlada od 2011. godine. Prije toga, u različitim je vladama bio zamjenik ministra za pravosuđe, ministar obrane, te ministar za okoliš i prostor.

Erjavec je odmah nakon objave arbitražne presude u više navrata izjavio da bi Slovenija odmah mogla primijeniti tu odluku u dijelu koji se odnosi na razgraničenje na moru jer je tu granica i njezine koordinate, po njegovoj ocjeni, “jasno i precizno označena”, dok bi u dijelu presude koja se odnosi na kopnenu granicu stvari trebalo provoditi u koordinaciji s Hrvatskom. Erjavec se suprotstavljao i prvom susretu premijera dviju država u Ljubljani nakon objave arbitražne presude, s argumentacijom da taj dijalog nije potreban sve dok Hrvatska ne prihvati arbitražnu presudu i na njemu implementaciju.