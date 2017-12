APSURDNA DISKRIMINACIJA: Zbog života u ‘divljem braku’ Porezna uprava želi joj oduzeti naslijeđeni stan

Nakon što je odbila platiti porez na stan naslijeđen od pokojnog izvanbračnog supruga stiglo joj je rješenje da se dopušta predbilježba založnog prava na njezinoj nekretnini, i to u korist Republike Hrvatske, odnosno Ministarstva financija, što znači da njihov obiteljski stan u kojem su zajedno živjeli pune 33 godine ide na javnu dražbu.

Nastavak je ovo slučaja splićanke Nedjeljke Kapetanović koja je u kolovozu prošle godine dobila nalog za plaćanje poreza na stan kojeg je naslijedila od pokojnog supruga s kojim nije bila u braku već u izvanbračnoj zajednici. S obzirom da su zajedno živjeli pune 33 godine, Nedjeljka se tada požalila na diskriminaciju zbog života u izvanbračnoj zajednici.

Odličila je iznos od 16.831 kunu ne platiti jer, kako je kazala, novac nema, zbog čega joj je sada stiglo rješenje Općinskog suda koji je obavještava da njezin stan ide na bubanj kako bi Porezna uprava namirila svoja potraživanja, piše Slobodna Dalmacija.

‘To je strašno. Ako u rješenju o nasljeđivanju lijepo piše da sam, uz svog sina, nasljednica prvog nasljednog reda, ne vidim u čemu je problem… Iz Porezne tvrde da moram platiti jer sam rješenje dobila prije nego što je donesen Obiteljski zakon kojim su prava bračnih i izvanbračnih partnera izjednačena i u poreznim stvarima. Što je, međutim, s Ustavom RH koji ne radi razliku između bračnih i izvanbračnih drugova’, pita se Nedjeljka Kapetanović koja je, dodaje, u šest godina svoje pravne borbe s Poreznom upravom “doktorirala” na spomenutoj problematici.



Diskriminiranje institucija

Ovakvo diskriminiranje od institucija još je grublje kad se uzme u obzir činjenica da je naša sugovornica 27 godina života u izvanbračnoj zajednici skrbila o teškom invalidu.

Kada joj je suprug preminuo 2006. godine sazvana je ostavinska rasprava, a Nedjeljka je na njoj proglašena nasljednicom prvog nasljednog reda. Četiri godine poslije stiže, međutim, “čestitka” iz Porezne u kojoj je obavještavaju kako je, zbog svog bračnog statusa, dužna platiti porez na nasljedstvo. S mirovinom od 1500 kuna koja joj je jedini izvor prihoda, nije u mogućnosti platiti odvjetnika.

‘Samo deset dana nakon rođenja našeg sina, 28. ožujka 1979. godine, moj partner je stradao u prometnoj nesreći, i to ne svojom krivnjom, nakon čega je ostao kvadriplegičar. Ne možete ni zamisliti kako mi je bilo – s malom bebom i invalidom, u podstanarstvu, bez ičije pomoći… Nakon što je moj životni suputnik stradao, općina Split i tadašnji Zavod za mirovinsko osiguranje dodjeljuju nam 1988. na korištenje stan od 45 kvadrata na Pujankama, ujedno i našu prvu nekretninu’, rekla je Nedjeljka za Slobodnu Dalmaciju.

Dugotrajan proces

Posjeduje dokument, Odluku o davanju stanja na korištenje u kojoj su, uz izvanbračnog joj supruga Marina Musinova, kao članovi domaćinstva uredno navedeni i ona i sin.

Za pomoć se obratila Dalmatinskom odboru solidarnosti (DOS) koji joj je ponudio besplatnu pravnu pomoć te je u njezino ime podnesena tužba Upravnom sudu koji je prihvaća. Porezna uprava se potom žalila i predmet je završio na Visokom upravnom sudu koji je stao na stranu države. Prije tri godine o slučaju je obaviješten i Ustavni sud, čiju presudu Nedjeljka još čeka, kao i očitovanje Suda za ljudska prava u Strasbourgu.

‘Nad glavom mi sad visi i ta prijetnja zbog čega nemam mira… Možda bih se mogla dogovoriti s Poreznom da otplatim dug u sto rata, ali ne želim, i to ne samo zato što novca nemam, već je stvar principa. Ne pristajem na to da mojih 30 godina zajednice s čovjekom o kojem sam se požrtvovno brinula nekome predstavlja “divlji” brak radi kojeg me sada treba i novčano kažnjavati’, kazala je Nedjeljka Kapetanović.