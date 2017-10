ANTO NOBILO, ODVJETNIK PIRUŠKE CANJUGE, O SLUČAJU AGROKOR: ‘Ja kao odvjetnik neću dočekati kraj sudskog postupka…’

Nakon što je najavio da će kao krunskog svjedoka pozvati ministar financija Zdravka Marića, Anto Nobilo, odvjetnik Piruške Canjuge, jedne od osumnjičenih u aferi Agrokor, izjavio je da kao odvjetnik vjerojatno neće dočekati kraj sudskog postupka u slučaju Agrokor.

On, naime, tvrdi da će sudski spor protiv Agrokorovih čelnika na čelu s Ivicom Todorićem, trajati najmanje dvadeset godina.

ODVJETNIK PIRUŠKE CANJUGE NOBILO: ‘Ministar Marić bit će naš krunski svjedok’

“Za ‘aferu Spice’ sudi se 12 godina, a Agrokor je daleko veći”

“Pogledajte, jedan od najvećih naših postupaka u bližoj prošlosti bilo je suđenje bivšem potpredsjedniku Vlade Damiru Polančecu, koji je optužen u aferi Spice, teškoj 40 milijuna kuna. Taj spis je imao 40 tisuća stranica, a započeo je 2009. godine. Prvostupanjskom presudom Polančec je oslobođen, ali presuda još nije napisana. Navodno će biti napisana do kraja ove godine. Zatim će taj slučaj biti proslijeđen na Vrhovni sud, gdje će, realno je očekivati, o njemu odlučivati tri godine. Dakle, to je 2021. godina. Dvanaest godina jednog sudskog postupka. Agrokor je daleko veći slučaj od afere Spice, tako da će trajati znatno više. Trajat će barem dvadeset godina, a ja njegov kraj neću dočekati kao odvjetnik, jer tad neću više raditi”, kazao je Nobilo za Novi list.



Što se tiče pozivanja ministra Marića kao svjedoka, Nobilo kaže kako njegovoj klijentici odgovara Marićeva izjava da nije znao da su financijska izvješća u Agrokoru bila frizirana.

“Ako on kao financijski stručnjak nije mogao vidjeti da su bilance frizirane, kako je to onda mogla vidjeti moja klijentica Piruška Canjuga, koja se u Agrokoru bavila nekretninama. Njoj se na teret stavlja da izglasavala frizirana financijska izvješća”, kazao je Nobilo.

“Svi dokazi se nalaze u financijskim dokumentima”

Dosadašnji tijek postupka nazvao je vrlo dosadnim.

“Sve postaje užasno dosadno i užasno providno, kao da je netko napisao protokol postupanja u velikim predmetima. Točno znate kako će se odvijati stvari, a stvari se odvijaju ne zato da bi to bilo u korist kaznenog postupka, već isključivo da bi se postigao medijski, odnosno javni efekt. Uvijek pa i u ovom slučaju imate policajce koji 48 sati prije uhićenja čuvaju zgrade i stanove onih koje će uhititi. Zatim imate policajce koji s novinarima dolaze u šest sati ujutro pa se to snima. Zatim ide izvještavanje iz sata u sat. Osumnjičenike se snima kad ih izvode iz kuće, snima se kad ih u policijskom zadržavanju dovode, pa se kasnije snima kako se dovode pred suca, pa se na kraju snima pred Remetincom. To je uvijek tako i sve je postalo apsurdno. Pogotovo je to očito u ovom predmetu, koji je drugačiji od slučajeva klasničnog kriminala, jer se u njemu svi dokazi nalaze u financijskim dokumentima”, ustvrdio je Nobilo za Novi list dodavši da u Hrvatskoj niti jedan veliki slučaj nije pravomoćno okončan, pa otud sva ta parada kako bi javnost dobila dojam da se kriminal efikasno procesuira.

No, ipak ga je iznenadila odluka o oslobađanju menadžera Agrokora iz pritvora.

“Obično, u drugim postupcima, kad ta jutarnja parada krene i dođe do istražnog suca, on pod pritiskom javnosti i veličinom afere redovito odredi pritvor. Jučer se prvi put dogodilo da je sudac odlučio odbiti zahtjev za pritvorom, bez obzira na veličinu afere”, zaključio je Nobilo.

