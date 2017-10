ANTE TODORIĆ DANAS SE VRAĆA U HRVATSKU: Njegov odvjetnik otkrio kamo će najprije otići

Ante Todorić, stariji sin Ivice Todorića, u petak se vraća u Hrvatsku. Tu vijest prenio je Todorićev odvjetnik Fran Olujić.

On bi po dolasku u Hrvatsku najprije trebao otići u Državno odvjetništvo.

“Rekao je da će doći i on će to učiniti”

”Protiv njega u ovom trenutku nije određen istražni zatvor jer kao što znate zahtjev Državnog odvjetništva da se odredi je odbijen i on može doći u Hrvatsku i u petak i za pet dana, ali ponavljam on će u petak doći u Hrvatsku”, prenosi Dnevnik.hr izjavu odvjetnika Olujića.



Na pitanje može li se, u formalnom smislu, za njim raspisati tjeralica, Olujić je odgovorio niječno.

“Ne može, jer nisu ispunjeni uvjeti za raspisivanje tjeralice. Dakle, on je prijavio odjavu prebivališta iz Hrvatske u Velikoj Britaniji, u Londonu na adresu na koju mu nikad nikakav formalni poziv nije stigao. On je samoinicijativno stupio u kontakt s policijom. Nakon što mu je policija rekla da je protiv njega u tijeku kazneni postupak, on je u dogovoru s policijom rekao da će doći u Hrvatsku i on će to učiniti. Dakle nema nikakvih zakonskih pretpostavki da bi se u odnosu na njega raspisivala tjeralica”, kazao je Olujić dodavši da ne zna gdje je Ivan Todorić, Antin mlađi brat.

