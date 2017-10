[VIDEO] ANTE TODORIĆ EKSPRESNO ODRADIO RAZGOVOR S ISTRAŽITELJIMA PA DAO IZJAVU PRED KULMEROVIM DVORIMA: ‘Nisam kriv!’

Ante Todorić iznio je danas prijepodne u Državnom odvjetništvu obranu od sumnji da je zajedno s ostalim osumnjičenicima u slučaju Agrokor svom ocu Ivici Todoriću omogućio pribavljanje više od milijardu kuna nepripadne dobiti.

Nakon što se u noći na petak vratio u Hrvatsku Ante Todorić je u pratnji svojih odvjetnika prijepodne došao na razgovor u sjedište zagrebačkog Županijskog državnog odvjetništva na Savskoj cesti. Tužiteljstvo je, automobilom u kojem su bili i njegovi odvjetnici, napustio oko 11.30 sati kroz garažu što izlazi na Ulicu Veselka Tenžere i tako izbjegao novinare koji su ga čekali na ulazu. Poslije toga otišao je potpisati izjavu na Županijski sud, a svoje današnje obveze zaključio je obrativši se novinarima pred Kulmerovim dvorima.

TIJEK DOGAĐAJA UŽIVO:

NOVO: 12:33 “Ne znam ostaje li moj klijent u Hrvatskoj. Vi znate da je on prijavljen i da radi u Londonu. Došao je vidjeti obitelj, provesti s njima nekoliko dana. Nakon toga se vjerojatno vraća u London”, izjavio je Fran Olujić ispred Kulmerovih dvora.

12:11 Ante Todorić dao je kratku izjavu novinarima pred Kulmerovim dvorima.

“Kao što sam i obećao, vratio sam se u Hrvatsku. Porekao sam sve što mi se stavlja na teret. Nemam drugih komentara”, kratko je izjavio Ante Todorić.

12:04 Odvjetnik Rajko Čogurić Hini je telefonom kazao da je Todorić iznosio kratku obranu, odnosno da se nije branio šutnjom.

“Ispitivanje je trajalo kratko, oko petnaestak minuta. O sadržaju ne mogu govoriti. Sada procedura ide svojim tijekom. Istraga će se nastaviti, a mi ćemo u njoj aktivno sudjelovati”, kazao je Čogurić Hini.

Pogledaj fotogaleriju

12:01 ‘Todorić je porekao sve za što ga se u ovom trenutku sumnjiči. On je u svojoj kratkoj obrani iznio kako će se kasnije detaljno očitovati, ali da je sve što je radio u Agrokoru, radio u skladu s propisima. Na teret mu se stavlja zloporaba povjerenja u gospodarskom poslovanju i krivotvorenje isprava.

On ovdje mora potpisati rješenje o odbijanju prijedloga DORH-a o istražnom zatvoru, to dosad nije mogao jer nije bio u RH. Najavljivali smo četiri dana da će doći u RH, on je ispunio obećanje. Sada je u statusu osumnjičenika u kaznenom postupku. Rješenje još nije pravomoćno. Ne dao Bog, još se može dogoditi da se odredi istražni zatvor i za Antu Todorića‘, rekao je novinarima ispred Županijskog suda u Zagrebu Fran Olujić, odvjetnik Ante Todorića.

11:53 Ante Todorić se nakon posjeta DORH-u uputio na Županijski sud. Ondje je potpisao izjavu da ne pristaje na istražni zatvor koji mu nije ni određen.



[EKSKLUZIVNA SNIMKA HTV-a] Ante Todorić napušta zgradu Zagrepčanke nakon što je dao iskaz DORH-u #Agrokor Više na https://t.co/5QP3ElPoHw pic.twitter.com/YQcbfN9Htr — HRT vijesti (@hrtvijesti) October 20, 2017

11:46 N1 javlja da je Todorić odbacio krivnju.

11:45 – Todorić je zgradu napustio u crnoj limuzini Škoda Superb. Bio je na zadnjem sjedištu u pratnji svoga odvjetnika Rajka Čogurića. Todorić se dovezao sa stražnje zgrade Zagrepčanke u garažu, pa je liftom došao na 4. kat gdje se nalaze prostorije Državnog odvjetništva.

11:40 Nakon kratkog posjeta ŽDO-u, Todorić se zaputio u Kulmerove dvore ispred kojih će navodno dati izjavu zajedno sa svojim odvjetnicima.

11:28 Ante Todorić je u sjedištu ŽDO-a proveo ukupno 20 minuta nakon čega je otišao u nepoznatom smjeru.

Ante Todorić bio je na ispitivanju u Državnom odvjetništvu #agrokor — Ana Raic-Knezevic (@AnaRaicKnezevic) October 20, 2017

11:22 – Kako doznajemo, Ante Todorić tijekom jutra je stigao u sjedište zagrebačkog Županijskog državnog odvjetništva na Savskoj cesti gdje će dati iskaz o slučaju Agrokor.

“Mogu potvrditi da je Ante Todorić, kako je obećao i kako smo i najavljivali, došao u Republiku Hrvatsku, u mojoj pratnji. Očekujemo da ćemo danas obaviti prvo ispitivanje na Županijskom državnom odvjetništvu u Zagrebu”, rekao je za Net.hr Fran Olujić.

S obzirom na to da mlađem Todoriću nije određen istražni zatvor, u Hrvatsku je ušao kao slobodan čovjek i nije priveden na granici.

“S obzirom na to da će ispitivati samo njega to će se vjerojatno dogoditi u sjedištu zagrebačkog Županijskog državnog odvjetništva u Savskoj, a ne u prostoriji za ispitivanja na Selskoj cesti”, kazao je drugi Todorićev odvjetnik Rajko Čogurić Hini.

DONOSIMO ISKAZE 12 OSUMNJIČENIH U AFERI AGROKOR: Svi su negirali krivnju, ali i prstom uprli u Ivicu Todorića; evo što su sve rekli

Todorić se nije obvezan javiti vlastima, no doznajemo da je već kontaktirao pravosudna tijela i da će se u satima koji dolaze pojaviti pred istražiteljima kako bi dao iskaz.

Kao što smo jučer izvijestili, Todorić je vrlo vjerojatno avionom sletio u neku od susjednih zemalja otkud se automobilom vratio u Zagreb.

Antin otac Ivica, kojemu je jedinom od svih 15 osumnjičenih u slučaju Agrokor određen istražni zatvor, još nije dostupan hrvatskom pravosuđu pa će se za njim najvjerojatnije raspisati tjeralica.

Odvjetnici Ivice Todorića najavili su u srijedu navečer žalbu na odluku da se istražni zatvor odredi jedino osnivaču posrnulog koncerna Agrokor koji se prema tvrdnjama tužiteljstva okoristio za više od milijardu kuna.

Uz Todorića i sinove, koji nisu u Hrvatskoj, u slučaju Agrokor su osumnjičeni i u ponedjeljak uhićeni Alojzije Pandžić, Damir Kuštrak, Hrvoje Balent, Ivica Crnjac, Olivio Discordia, Marijan Alagušić, Sanja Hrstić, Mislav Galić, Tomislav Lučić, Piruška Canjuga, Ljerka Puljić i Ivica Sertić. Svi su bili članovi uprave ili nadzornog odbora u Agrokoru, dok su Discordia i Hrstić zaposlenici revizorske kuće Baker Tilly koja je radila revizorska izvješća za Agrokor.

Svi osumnjičeni terete se za više kaznenih djela protiv gospodarstva i kaznena djela krivotvorenja, odnosno za zloporabe u gospodarskom poslovanju, krivotvorenje isprava i nezakonito vođenje poslovnih knjiga.

Razvoj događaja pratite na našem portalu, a sve o aferi Agrokor doznajte OVDJE!