RAMLJAK O ZATEČENOM STANJU U AGROKORU: ‘Kad sam došao, pitao sam direktora koliko novca imamo na računu. Rekao mi je 6 kuna’

Izvanredni Vladin povjerenik za Agrokor Ante Ramljak za Dnevnik Nove TV govorio je o svojih 30 dana u Agrokoru.

Ramljak kaže da će nastaviti i dalje raditi svoj posao. Zaključio je da je cijela država ekonomski ugrožena zbog rizika kompanije, a ističe i da je godinu dana prije eskalacije krize u Agrokoru znao da je stanje vrlo ozbiljno.

U Temi dana HRT-a Ramljak je rekao da je 10. travnja, kad je preuzeo dužnost Vladina povjerenika, njegovo prvo pitanje financijskom direktoru Agrokora bilo – “koje je stanje na računu”, a on mu je odgovorio – “6 kuna”. “Danas sve kompanije u sustavu isplaćuju sve plaće i obveze prema dobavljačima. Dnevni priljev novca je u padu oko 12 – 13 posto u zadnjih par mjeseci, ali na dnevnom nivou ti priljevi rastu”, rekao je, Ramljak.

‘Političari su saznali tek oko Nove godine’

‘Ja mogu reći da sam znao da će stanje biti ozbiljno sigurno jedno godinu dana ranije. Moji kontakti koji su bili s tom grupacijom su bili preko Morgan Stanley banke s kojom sam ja radio i bio lokalni partner. I već onda su neke analize pokazivale da ovakvo zaduženje neće dugo trajati’, rekao je Ramljak i dodao da je i hrvatska poslovna zajednica znala dosta toga, no nitko se nije usudio s time izići u javnost. Političari, s druge strane, nisu znali ništa do oko Nove godine, no sumnjali jesu, kaže Ramljak.

Na pitanje je li tada premijer Plenković nagovarao Todorića da upravljanje tvrtkom preuzme država, Ramljak kaže da su se Todorić i Plenković sastajali, a rezultat tih sastanaka je lex Agrokor, za kojeg Ramljak kaže da je bio nužan.

‘Bez njega bi sigurno stvar završila u kaotičnoj situaciji koja ne bi bila ugodna za nikog od nas’.

Da je Agrokor otišao u stečaj, bilo bi izgubljeno puno radnih mjesta.

‘Da je došlo do stečaja, to bi bio sumrak’

‘Samo krenimo od jedne brojke – unutar Agrokorovih dobavljača je zaposleno oko 150.000 ljudi. Na to dodajte još 30.000 ljudi koji u Hrvatskoj rade unutar Agrokora, to je 180.000 ljudi. Mi smo išli s jednom računicom koja je vrlo konzervativna da će oko 30 posto ljudi ostati bez posla odmah – ako se otvori stečaj bez kontrole. To je oko 50 – 60 tisuća ljudi. To bi bio sumrak, to je spirala koja nema kraj’, objasnio je Ramljak.

Kada je riječ o dugovima Agrokora, Ramljak kaže da brojka neće puno varirati, barem ne više od milijardu kuna.

Je li bivša uprava uzimala novac, vidjet će se nakon analize i čišćenja aktivne strane bilance, kaže Ramljak ne isključujući mogućnost da je bilo izvlačenja novca na strani imovine.

‘Ako dođe do tužbi, bit će izložena Republika Hrvatska’

Je li kazneno djelo zaduživanje u inozemstvu na osnovu friziranih financijskih izvješća, Ramljak kaže da ima naznaka za to, no odlučit će suci. Tužbama bi u tom slučaju bila izložena Republika Hrvatska, rekao je Ramljak za Dnevnik Nove TV.

‘Ja ne mogu reći da neće biti tužbi prema RH, ali je pitanje hoće li odgovornost biti presuđena da RH mora platiti te dugove’, kaže Ramljak.

Na pitanje plaća li se roba dobavljačima u roku od 60 dana, Ramljak kaže – plaća se u dogovorenim rokovima.

‘Mi imamo situaciju kad neki od dobavljača, koji imaju vrlo kvalitetne brendove i bez kojih ne možete u dućanima jer onda značajno pada promet, traže i avans na plaćanje. I mi jednostavno, da ne bi izgubili toliki promet, moramo i takve stvari raditi. Mislim da će to vrijeme proći onog trena kada ljudi vide da mi ipak plaćamo sve svoje obveze sad u ovom trenutku u zadanim rokovima. Cilj je da Konzum prije svega, a onda i sve ostale kompanije u sustavu, Tisak i sve operativne kompanije, plaćaju svoje obveze unutar 60 dana, što je zakonski rok”.

