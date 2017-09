ANKETA NET.HR-A: Kako riješiti problem Piranskog zaljeva u sporu sa Slovenijom?

Kako riješiti spor sa Slovenijom, jedno je od ključnih pitanja s kojima se od odluke Arbitražnog suda bavi premijer Andrej Plenković.

“Granično pitanje je za nas stvar bilateralnih dogovora. Želimo pronaći rješenja koja će biti na tragu mudre, stabilne i pouzdane politike”, kazao je danas premijer Andrej Plenković na sjednici Vlade ističući kako mu uskoro slijedi razgovor s kolegom Mirom Cerarom po pitanju Savudrijske vale koja je postala i kamen spoticanja za ulazak Hrvatske u Schengenski prostor.

Naime, Slovenci su poručili kako će Hrvatskoj blokirati ulaz u Schengen ne bude li se poštovala odluka Arbitražnog suda.

Premijer, pak, tvrdi da nema namjeru poštivati odluku, ali da je Hrvatskoj Slovenija susjedna zemlja i da s njom trebamo imati najmanje problema te da je nužno iznalaženje rješenja.



Na tragu toga, ali i nedavnog obećanja hrvatskim ribarima da će štititi njihove interese u javnosti se pojavilo i kompromisno rješenje u obliku karte koje će navodno Plenković ponuditi Ceraru. No, pitanje je hoće li to Slovenija prihvatiti i što će na to rješenje reći lideri oporbe.