ANKETA NET.HR-a: Hoće li saborsko istražno povjerenstvo o Agrokoru dobiti odgovore na ključna pitanja?

Hrvatski sabor u srijedu je ogromnom većinom glasova – 113 je bilo za, 11 protiv i 13 suzdržanih – osnovao istražno povjerenstvo za Agrokor na čijem čelu je SDP-ov zastupnik i bivši ministar pravosuđa Orsat Miljenić.

U deveteročlano Povjerenstvo ispred vladajuće većine izabrani su HDZ-ovi zastupnici Ante Babić, Josip Borić, Milijan Brkić i Marija Jelkovac te Stjepan Ćuraj iz HNS-a, dok će iz oporbenih redova, uz predsjednika Miljenića, biti još Gordan Maras (SDP), Nikola Grmoja (Most) i Ivan Lovrinović (Pokrenimo Hrvatsku).

I sam Todorić podržao je osnivanje povjerenstva

Povjerenstvo bi s konkretnim radom trebalo početi 30. listopada, a do tada bi trebalo odlučiti koga će pozvati da svjedoči pred njim. Predsjednik istražnog povjerenstva Orsat Miljenić kazao je kako bi volio da se prvi pred povjerenstvom pojavi Ivica Todorić ustvrdivši kako je on “jedina konstanta (Agrokora) od početka do kraja”. Ranije je i sam Todorić na svome blogu podržao osnivanje povjerenstva.



“Saborsko istražno povjerenstvo za Agrokor nedvojbeno je nužno za rasvjetljavanje svih okolnosti koje su se dogodile u Agrokoru i podupirem njegovo osnivanje. To činim kao odgovoran čovjek koji je Agrokor stvorio i uspješno vodio desetljećima, sve dok u tome nisam onemogućen neodgovornom političkom silom koja je kroz neustavni Lex Agrokor kojim je Vlada nacionalizirala privatno vlasništvo. (…) Osnivanje saborskog istražnog povjerenstva je nužno jer su u ovom slučaju i Ustav i zakoni Hrvatske teško povrijeđeni, a Lex Agrokor prouzročio je štete od više milijardi kuna i to ne samo Agrokoru, već izravno Republici Hrvatskoj”, napisao je Todorić 23. rujna u jednoj od prvih objava na blogu.

Saslušanja će biti javna, možda i u izravnom prijenosu?

Miljenić je također kazao da će predložiti da saslušanja svjedoka budu javna, izuzev onih na kojima će biti riječi o strogo povjerljivim i tajnim informacijama. Član povjerenstva Ivan Lovrinović predložio je, pak, da sva saslušanja pred povjerenstvom budu izravno prenošena.

Budući da će povjerenstvo nastojati utvrditi i političke sveze i odgovornost sadašnje i prijašnjih vlada u slučaju Agrokor, neki su zamjerili što su u sastav povjerenstva ušla i dvojica bivših ministara iz vlade Zorana Milanovića – sam predsjednik povjerenstva Miljenić te Gordan Maras.

“Ako treba zvati Zorana Milanovića, zašto ne, ako treba zvati Andreja Plenkovića, zašto ne, ako treba zvati Tomislava Karamarka, zvat ćemo ga”, kazao je Miljenić dodavši da u radu povjerenstva “nema svetih krava”.

Javnost čeka odgovore na niz ‘vrućih’ pitanja

Prema Miljenićevim riječima, uz iskaze ključnih aktera i svjedoka, povjerenstvo će trebati rekonstruirati genezu cijele priče oko Agrokora, a zatim se koncentrirati na ključne događaje, poput odnosa regulatora i Porezne uprave prema Agrokoru te pitanja revizora.

Miljenićev kolega iz SDP-a i povjerenstva, Gordan Maras, posao povjerenstva sažeo je ovako: “S kim se sastajala Martina Dalić, Zdravko Marić, tko je pisao lex Agrokor, tko je zaradio stotine milijuna eura na financiranju Agrokora, Knightheada, s kim se Ante Ramljak sastaje, tko je doveo Knighthead u Hrvatsku? Sve su to pitanja kojih se HDZ panično boji. Sve će napraviti da bojkotiraju Povjerenstvo pa i ako se osnuje.”

Neki pak tvrde da bi pred povjerenstvo mogao sjesti i sam Maras kao bivši ministar. HNS-ov član povjerenstva Stjepan Ćuraj ustvrdio je da povjerenstvo nema “stručnih ljudi koji mogu analizirati izvješća već samo one koji galame”, a ni “financija da angažira neke stručnjake”. U Mostu su, pak, uvjereni da će povjerenstvo dobiti odgovore na brojna “neugodna pitanja”.

