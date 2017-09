ANKETA NET.HR-a: Ako dođe do svrgavanja Davora Bernardića, tko bi trebao biti novi šef SDP-a?

Otkako je SDP pod vodstvom Zorana Milanovića izgubio izbore, a na čelo stranke došao Davor Bernardić, nezadovoljstvo unutar stranke sve je jače. Čini se da sve više članova ne podržava Bernardića kao čelnika glavne oporbene stranke, rejting im pada, a tu je i sve glasniji unutarstranački sukob.

Unutar SDP-a već se stvaraju frakcije, a prekjučer je, podsjetimo, došlo do velike svađe na sjednici Kluba zastupnika SDP-a. Najprije je Peđa Grbin najavio podnošenje ostavke na mjesto potpredsjednika saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav. Bernardić je potom rekao da nije znao za Grbinovu ostavku, a on mu je uzvratio da laže i dodao da mu je ostavku dostavio i u pismenom obliku, a i usmeno. Bernardić je Grbinu na to rekao da slobodno može ići, ako mu se ne sviđa kako se radi.

‘Ima drugih ljudi na listama koji vas mogu zamijeniti’, poručio je šef stranke Grbinu, nakon čega su sjednicu Kluba zastupnika, osim Grbina, napustili i Milanka Opačić i Ranko Ostojić. Navodno se s Bernardićem ne slažu mnogi istaknuti SDP-ovci poput Miranda Mrsića, Darka Parića, Igora Dragovana i Orsata Miljenića. Da postoji kriza vodstva unutar stranke, ustvrdili su i Gordan Maras i Ranko Ostojić putem Facebooka, dok je Orsat Miljenić izjavio kako SDP ovakvom politikom daje život HDZ-u.

OSTOJIĆ JASNO PORUČIO BERNARDIĆU: ‘Laž i kad je tisuću puta ponoviš ostaje laž’



Na toj se sjednici Kluba zastupnika SDP-a inače trebalo raspravljati o tome hoće li popunjavanje Ustavnog suda uvjetovati osnivanjem istražnog povjerenstva za Agrokor.

Nakon cijelog kaosa i svađe, neki su članovi SDP-a najavili i svoj odlazak iz politike u slučaju da uskoro ne dođe do promjene u vrhu stranke. Navodno su neki od njih već u pregovorima s potencijalnim poslodavcima.

KAOS U SDP-u, POZNATI ČLANOVI NAJAVILI ODLAZAK: ‘Bernardić od stranke pokušava napraviti sektu svojih prijatelja’

ANKETA NET.HR-a: Kako će se rasplesti velika kriza unutar SDP-a?

Ako dođe do promjene u vodstvu stranke i svrgavanja Davora Bernardića, tko će, prema vašem mišljenju, biti novi šef SDP-a?