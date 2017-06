ANKA O ŠOKANTNOM MANEVRU VRDOLJAKA: ‘Govorio je da mu novinari podmeću, a cijela istina se nikada neće saznati. Netko je nešto dobio’

Anka Mrak Taritaš pretprošle je nedjelje bila kandidatkinja oporbenog HNS-a za gradonačelnicu Zagreba, a već prošle nedjelje, nakon poraza na tim izborima, nit je više bila u HNS-u, nit je HNS više bio u oporbi.

U ovonedjeljnom intervjuu za Novi list kaže da je za pregovore dijela vodstva HNS-a s HDZ-om saznala tek u ponedjeljak, nakon drugog kruga lokalnih izbora.

“O pregovorima s HDZ-om nisam ništa znala”

“Ja o tim pregovorima zaista ništa nisam znala, a još manje sam u njima sudjelovala. Doznala sam u ponedjeljak, iza drugog kruga izbora, na sastanku užeg vodstva stranke da se zapravo već dulje vrijeme pregovaralo. Nikada nije bilo razgovora o tome što se pregovaralo, niti što je ispregovarano. U tom smjeru se u HNS-u nije nikada razgovaralo. Pa, ja sam u kampanji valjda tisuću puta rekla da HNS neće ići s HDZ-om”, kaže.



Na dvaput ponovljeno pitanje je li ju povrijedila činjenica da je Vesna Pusić znala za razgovore ili barem za ponudu HDZ-a, Mrak Taritaš je odgovorila da nije bitno je li (Pusić) znala, već je bitan njezin stav da u tome neće sudjelovati i da nije rekla “da” koaliciji s HDZ-om. Sama tvrdi da se na Predsjedništvu stranke uvijek govorilo da HNS neće iće s HDZ-om.

“Svaki put, ali baš svaki put, zaključak Predsjedništva je bio – HNS neće ići s HDZ-om. Imali smo nekoliko dana nakon prvog kruga izbora sjednicu predsjedništva i tada je zaključak bio da HNS neće ići s HDZ-om, da su to podmetanja novinara, i naš je bivši predsjednik (Ivan Vrdoljak, nap.a.) to javno govorio. Meni je to bilo dovoljno. Imala sam i ja neke sumnje, jer su me i novinari stotinu puta to pitali, ljudi na cesti su me pitali, ali imala sam jasnu odluku predsjedništva i vjerovala sam u to. I tako sam odgovarala i ljudima na cesti koji su me pitali o koaliciji, branila sam stranku i kad bi ljudi rekli da meni vjeruju ali Vrdoljaku ne, ja sam im tvrdila da im svi govorimo istinu”, tvrdi Mrak Taritaš dodajući da se cijela istina o pregovorima Vrdoljaka i Andreja Plenkovića vjerojatno nikada neće saznati.

“U priču da će HNS spasiti reformu obrazovanja nitko ne vjeruje”

“Očito je nekakav scenarij (Plenković) imao. HNS je markica koja poručuje da HDZ ide prema centru. Premijer i HDZ-u su tu imali jasan interes, problem je u pojedincima iz HNS-a. (…) Na kraju tu nema pobjednika. Što ako budu izbori do kraja godine, hoće li HNS ići s HDZ-om, hoće li bivši birači HNS-a glasati za takvu koaliciju. Nismo pobjednici ni mi koji nismo na to pristali, možda možemo reći da smo mi moralni pobjednici, jer smo pokazali da smo dosljedni, da u politici nisu baš svi isti”, kaže.

Kada je na sjednici Središnjeg odbora stranke prevagnulo da se, suprotno odluci Predsjedništva, ipak ide u koaliciju s HDZ-om, Mrak Taritaš se, kaže, osjećala viškom.

“Oprostila sam se sa svojim prijateljima, i rekla da ne mogu sudjelovati jer ne mogu varati i lagati ljude. Mi smo bili na koalicijskoj listi sa SDP-om, ja sam svoje mandate zaradila preferencijalno, ali ipak na listi sa SDP-a i to dva puta zaredom. To mi je bio jedan argument, a drugi je bio idemo vidjeti što to znači za stranku . Ta priča da će HNS promijeniti HDZ doista nema smisla. Odgovor što mi, osim ministarskih mjesta dobivamo, nisam čula. Da sam dobila suvisle odgovore ja bih rekla OK maknut ću se, neću u tome sudjelovati, ali maknut ću se jer se ne moram baviti politikom. Ali nisam čula nijedan argument kako ćemo mi to postići nešto s tim ministarskim pozicijama. Pa, premijer je jasno rekao da je on kapetan broda i to je tako i tako mora biti, njemu HNS služi da pomakne stranku prema centru. Ali zašto je to HNS napravio? Nije mi je jasno što je HNS tu dobio, jer u priču da ćemo spasiti reformu obrazovanja stvarno nitko ne može vjerovati”, ustvrdila je Mrak Taritaš u intervjuu za Novi list.

“Motiv HDZ-a razumijem, ali HNS-ov ne mogu”

Ona je uvjerena da je koalicija imala svoju cijenu i za pojedince.

“Netko je nešto morao dobiti. Pa nisam ja baš tako naivna, iako zasad ne znam što je sve dio dogovora. Neću ružno govoriti o stranci u kojoj sam bila, ali s vremenskim odmakom ćemo znati puno više nego što znamo danas. HNS će puno pretrpjeti, što god da je netko dogovorio, neće im biti jednostavno. HDZ-ov motiv razumijem, HNS-ov ne, koliko se god trudila.”

O profilu nove stranke čije je osnivanje najavila skupa s još troje saborskih zastupnika i bivših članova HNS-a (Vesnom Pusić, Nadom Turinom Đurić i Goranom Beusom Richemberghom) kaže da neće biti kopija HNS-a već jedna “okupljajuća progresivna platforma u centru, lagano prema lijevo”.

“Mi već sada uključujemo desetke ljudi koji nisu bili nikada u nijednoj stranci. To je nova priča, nova ideja, i organizacijski će biti drukčija. Ljudi slabo izlaze na izbore jer političarima ne vjeruju, mi želimo vratiti vjeruju ljudima u to da kad nešto izaberu i zaokruže na izborima da ih taj netko neće prevariti, da neće dobiti nešto potpuno suprotno”, kazala je.

Što se gubitka izbora u Zagrebu tiče, Mrak Taritaš kaže kako sada ima osjećaj da te izbore nije smjela dobiti jer je svima uključenima u priču oko slaganja većine očito više odgovarao Milan Bandić.

