PLENKOVIĆ: ‘Nisam dobio nikakav signal o stanju u Agrokoru… Trg maršala Tita? To je isključivo pitanje gradskih vlasti’

Predsjednik Vlade Andrej Plenković gostovao je u Dnevniku Nove TV, gdje je odgovarao na pitanja o stanju u državi, Agrokoru, koaliciji HDZ-a s HNS-om, rejtingom njegove stranke i ostalom.

‘Sada ulazimo u ovaj ljetni period sa 34,3 posto rejtinga. Pobjednici smo parlamentarnih i uvjerljivi pobjednici lokalnih izbora…’, rekao je premijer Plenković na pitanje o trenutnom rejtingu HDZ-a te procjeni tvrtke Fitch Ratings.

Njihova je procjena, kaže Plenković, dobra jer je zadržan isti kreditni rejting, a izgledi su stabilni.

‘To je još uvijek samo procjena i ne očekujem velike poremećaje u rastu hrvatskog gospodarstva’, rekao je.



Plenković je u intervjuu govorio i o planovima Vlade RH do kraja mandata, a kao onaj najvažniji istaknuo je porast zaposlenosti. Do kraja mandata njegove Vlade, Plenković želi postići cilj od 68 posto zaposlenosti.

Kada je riječ o stanju u Agrokoru, Plenković kaže da je Vlada informacije o stvarnom stanju dobila tek kasnije te da je tek onda shvatio koliki je razmjer problema.

‘Ja kao predsjednik Vlade ni od jedne institucije nisam dobio nikakav signal koji bi mi dao za pravo da u prosincu ili siječnju procijenimo da je situacija u Agrokoru takva da moramo donositi zakon. To su fakti’, rekao je za Dnevnik Nove TV.

Upitan je li ga pogodio razlaz s Davorom Ivom Stierom kada je on napustio Vladu, Plenković kaže da je HDZ pozicioniran baš tamo gdje ga on i želi vidjeti, a to je desni centar.

‘Što se tiče Stiera, to je njegov izbor. Politički je tajnik, on obavlja svoju dužnost. To je njegova odluka, ne vidim ništa loše u tome. Nas to nije oslabilo, Vlada je snažna. A što se tiče snage HDZ-a, sa HNS-om smo još jači’, kaže Plenković.

Na pitanje misli li da se u Hrvatskoj trebaju ukloniti svi trgovi i ulice s imenom Josipa Broza Tita, Plenković odgovara:

‘To je pitanje za gradske vlasti’, kaže Plenković.

Na pitanje o presudi Arbitražnog suda u sporu sa Slovenijom, premijer je ponovio kako sa susjednom zemljom želi bilateralne razgovore kojima će se dogovoriti pitanje oko graničnog spora. Europske se institucije time ne bi trebale baviti jer to po nadležnosti nisu teme za njih, kaže premijer.

Istaknuo je i da Republika Hrvatska ispunjava sve kriterije za ulazak u schengenski prostor te da će u njega i ući.

Je li predsjednica i dalje kandidatkinja HDZ-a za drugi mandat?

‘Ne vidim zašto ne bi bila, iako do toga još ima dvije i pol godine’, kaže Plenković.