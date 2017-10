ANĐA MARIĆ ODBACILA LIJEKOVE I KORISTI SAMO MARIHUANU: ‘A rekli su mi da kupim grobno mjesto dok je još vrijeme…’

Pjevačici Anđi Marić prije pet je godina dijagnosticirana multipla skleroza s izrazito lošom prognozom razvoja bolesti. Liječnici su joj govorili kako će u roku od dvije godine završiti u kolicima, a preporučili su joj i kupnju grobnog mjesta – dok je još vrijeme. Lijekovi koje su joj prepisivali liječnici nisu joj činili dobro pa se okrenula medicinskoj marihuani za koju tvrdi kako joj uvelike olakšava simptome.

Pripravci bazirani na medicinskoj marihuani propisuju se onkološkim bolesnicima, kojima pomaže pri ublažavanju boli i mučnina koje se javljaju kao posljedica kemoterapija, oboljelima od multiple skleroze, oboljelima od AIDS-a i Dravetovog sindroma, rijetke dječje bolesti kod koje marihuana može smanjiti učestalost epileptičnih napada.

HZZO ne pokriva trošak pripravka, većini je on preskup

Hrvatska je prije dvije godine uvela upotrebu indijske konoplje kako bi se ublažili simptomi bolesti, no lijek se propisuje na takozvani “privatni recept” koji potpisuje liječnik, a čiji trošak ipak ne pokriva zdravstveno osiguranje. U hrvatskim je ljekarnama pacijentima dostupan uljni pripravak na bazi kanabisa uvezen iz Kanade i u pakiranju od 25ml. Dostupne su dvije razine koncentracije aktivnih tvari THC-a i CBD-a: po 2,5 mg/ml i 5 mg/ml.

Najmanje pakiranje stoji tisuću kuna, a s obzirom na to da HZZO ne pokriva trošak, pripravak je preskup za većinu oboljelih u Hrvatskoj. Anđa Marić ima isti problem te priznaje kako joj je sintetički pripravak preskup, ali i nedovoljno kvalitetan pa se ona i dalje oslanja na marihuanu koju nabavlja na međunarodnom ilegalnom tržištu.



Marihuana joj dosta pomaže

‘Od svojih 30-ih koristim marihuanu jer je to bilo sredstvo koje nije uništavalo moje bubrege i jetru, probavni sustav i nije bilo nuspojava. Pomagalo mi je da se smirim i da dobro spavam, da se lakše nosim sa svakodnevnim stresom na radnom mjestu i stresom s kojim se suočavaju mlade majke. Mnogi su mi govorili da uzmem lijekove za smirenje, ali kad sam shvatila koje su nuspojave tableta za smirenje, krenula sam se educirati o prirodnim pripravcima koji mi mogu pomoći. Tako sam otkrila indijsku konoplju. Od prijatelja u Sloveniji nabavljala sam ulje od indijske konoplje i moram reći da su marihuana i svi njeni pripravci mnogo kvalitetniji u Sloveniji nego u Hrvatskoj. Tu se trguje niskim, “uličnim” klasama marihuane koja vonja na urin i benzin’, rekla je Marić za DW.

Danas koristi sve pripravke od indijske konoplje, čak i ulje za hranu, CBD ulje bez psihoaktivnih supstancija jer joj pomaže bolje od ulja koje sadrži THC. Lijekovi joj, kaže, nisu činili dobro.

‘Lijekovi samo pogoršavaju stanje i motoriku’

‘Kad sam prvi put došla u toplice, dali su mi šaku tableta koju sam morala piti svaki dan. Multiplu sklerozu obilježavaju kroničan strah, nesigurnost, sumnja u sebe i da bi nam olakšali ta anksiozna stanja, propisuju mnogo lijekova za smirenje. No, ta sredstva u konačnici samo pogoršavaju stanje i motoriku. To mi je bilo neprihvatljivo: prije nego sam se razboljela, nisam pila čak ni uobičajene lijekove protiv glavobolje. Jer me bol tjerala da razmislim zbog čega se pojavila, a nerijetko je bila riječ o dehidraciji ili gladi pa bi i nestala čim bih popila dovoljno vode ili nešto pojela. Zahvaljujući korištenju indijske konoplje i njenih pripravaka, nemam tremor koji je karakterističan za oboljele od multiple skleroze, imam savršeno mirne ruke. Ne patim od nesanice, koja je također klasičan simptom neuroloških problema, nemam grčeve, odlično spavam i imam odličan tek te se i osjećam sjajno. Doista ne razumijem ljude koji još uvijek taj lijek ne koriste’, naglasila je Marić.

Kaže kako su ljudi koji traže pomoć i oni koji je pružaju jako dobro povezani u mrežama u regiji.

‘Ne morate izdvajati bogatstvo’

‘Među onima koji traže pomoć je i mnogo onih koji su vršnjaci mog tate, a traže pomoć za sebe ili za svoje oboljele supružnike. Postoji cijela mreža ljudi u regiji koja je povezana s mrežama po cijeloj Europi. Seže do Baltika, kod kojih možete naći i kupiti najbolje rješenje za svoj tip zdravstvenog problema, a da za to ne morate izdvojiti bogatstvo kakvo biste morali kad biste se oslanjali na nabavku sintetičkih pripravaka od marihuane u ljekarnama’, objasnila je.

Ipak, ističe kako je marihuana tek sredstvo pomoći te da je za liječenje teških bolesti potrebna potpuna posvećenost i konstantno osluškivanje vlastitog tijela. Potreban je i oprez prema onome što se u tijelo unosi, savjetovala je Marić.

Treba slušati svoje tijelo

‘Stalno mi se događa da su ljudi iz zdravstvenog sustava iznenađeni mojim stanjem kad vide stare nalaze jer sam prema njima već nakon dvije godine od dijagnoze trebala biti paraplegičarka u kolicima. Najviše možemo sami sebi pomoći. To ne znači da ne trebamo slušati liječnike, ali moramo prije svega slušati sebe i svoje tijelo. Svakom lijeku koji su mi prepisali sam dala šansu, svakom tipu liječenja dala sam šansu barem tri mjeseca da bih mogla reći što kod mene od toga funkcionira, a što ne’, navodi pjevačica.

Marić kaže kako trenutačno ne koristi lijekove konvencionalne medicine već samo prirodne pripravke. Pritom je marihuana mala pomoć koja joj olakšava spavanje, eliminira tremore i grčeve te joj omogućuje da ima zdrav apetit i jasan vid.

Za druge bolesnike s istom dijagnozom, za koje zna da se oslanjaju isključivo na tradicionalne lijekove, tvrdi da su u daleko gorem stanju nego što je ona.

‘Uzimanje kortikosteroida mi je jedno od najstrašnijih iskustava’

‘Dva puta sam uzimala kortikosteroide i mogu samo reći da je to za mene jedno od najstrašnijih iskustava. Nije mi bilo jasno kako misle da mogu liječiti upale testisa kod konja istim lijekom kao i moje promjene na mozgu. Kortikosteroidi su mi trebali pomoći da mi se vrati vid, ali se to nije dogodilo. Tek kad sam prestala uzimati hranu s glutenom, prestala piti mlijeko, a počela uzimati ogromne količine vitamina B i D i meditirati, vratili su mi se govor i vid. Naše je tijelo stroj u koji ne možemo bilo što unositi, moramo osluškivati kako na što reagira. Marihuana i njeni pripravci je jedna od tvari koja mi pomaže, ali stvar je u ukupnoj promjeni odnosa prema svom duhu i tijelu. Trebamo naučiti kako se smiriti, kako promijeniti način razmišljanja i voditi računa što unosimo u svoj organizam’, zaključila je Marić.